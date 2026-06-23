Veðurstofan í Bretlandi telur líklegt að í dag verði heitasti dagur júnímánaðar frá upphafi mælinga þar í landi. Spáð er því að hitinn fari yfir 35 stig.
Rauðar veðurviðvaranir hafa verið gefnar út af bresku veðurstofunni fyrir miðvikudag og fimmtudag vegna hita en síðar í vikunni gæti hann náð fjörutíu stigum segir veðurstofan.
Rauða viðvörunin nær til mið- og suðurhluta Englands, meðal annars höfuðborgarinnar London, og suðausturhluta Wales. Einnig eru gular viðvaranir í gildi víða á Englandi og í Wales. Búist er við truflunum á samgöngum og innviðum.
Hitabylgja geisar nú í Evrópu og eru rauðar veðurviðvaranir í gildi á stórum svæðum vegna hita. Áhrif hitabylgjunnar hafa verið gríðarlega mikil í Frakklandi. Í suðausturhluta landsins fundust tvö börn, tveggja og fjögurra ára, látin í bifreið í gær.