Veður

Rauðar við­varanir í Bret­landi vegna hita

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Rauð veðurviðvörun vegna hita sem breska veðurstofan hefur gefið út nær meðal annars til höfuðborgarinnar, Lundúna
Rauð veðurviðvörun vegna hita sem breska veðurstofan hefur gefið út nær meðal annars til höfuðborgarinnar, Lundúna Getty Images

Veðurstofan í Bretlandi telur líklegt að í dag verði heitasti dagur júnímánaðar frá upphafi mælinga þar í landi. Spáð er því að hitinn fari yfir 35 stig. 

Rauðar veðurviðvaranir hafa verið gefnar út af bresku veðurstofunni fyrir miðvikudag og fimmtudag vegna hita en síðar í vikunni gæti hann náð fjörutíu stigum segir veðurstofan. 

Rauða viðvörunin nær til mið- og suðurhluta Englands, meðal annars höfuðborgarinnar London, og suðausturhluta Wales. Einnig eru gular viðvaranir í gildi víða á Englandi og í Wales. Búist er við truflunum á samgöngum og innviðum. 

Viðvaranirnar verða í gildi frá miðvikudagsmorgni til fimmtudagskvölds.BBC Weather

Hitabylgja geisar nú í Evrópu og eru rauðar veðurviðvaranir í gildi á stórum svæðum vegna hita. Áhrif hitabylgjunnar hafa verið gríðarlega mikil í Frakklandi. Í suðausturhluta landsins fundust tvö börn, tveggja og fjögurra ára, látin í bifreið í gær.

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