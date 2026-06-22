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Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garða­bæ

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Stjörnukonur gátu fagnað vel eftir góðann sigur.
Stjörnukonur gátu fagnað vel eftir góðann sigur. Guðmundur/Vísir

Stjarnan vann öruggan 3-0 sigur á Fram á Samsungvellinum í Garðabæ í 9. umferð Bestu deildar kvenna. Birna Jóhannsdóttir var maður leiksins og skoraði öll þrjú mörk Stjörnunnar í sigri liðsins.

Stjarnan vann sig inn í leikinn

Fram byrjaði leikinn af meiri krafti og fyrri hálfleikur var jafn og baráttumikill framan af. Gestirnir létu vel finna fyrir sér en Stjarnan sótti smám saman í sig veðrið eftir því sem leið á hálfleikinn.

Heimakonur uppskáru á 38. mínútu. Eftir smá barning og moð barst boltinn til Birnu Jóhannsdóttur inni á vítateig vinstra megin og hún lét vaða í fyrstu snertingu. Þetta var vel klárað hjá Birnu og ísinn brotinn á góðum tímapunkti fyrir Stjörnuna.

Guðmundur/Vísir

Eins marks forysta er þó hverful og þrátt fyrir að Stjarnan færi með 1-0 forystu til búningsherbergja var leikurinn enn galopinn fyrir síðari hálfleikinn.

Birna kláraði dæmið

Stjarnan hafði hótað því að bæta við marki eftir hlé og á 60. mínútu kom annað markið. Þar var Birna aftur á ferðinni, tvöfaldaði markafjölda sinn og Stjörnunnar með öðru vel kláruðu skoti úr vítateignum.

Eftir það var verkefni Fram orðið erfitt og Stjarnan komin með fastari tök á leiknum. Úrslitin voru svo endanlega ráðin á 73. mínútu þegar Birna fullkomnaði þrennuna.

Guðmundur/Vísir

Hún fylgdi þá vel með inn í teiginn eftir frákast, var réttur maður á réttum stað og skoraði með skoti úr vítateignum. Markið kórónaði frábæran leik hennar og innsiglaði 3-0 sigur Stjörnunnar á heimavelli.

Atvik leiksins

Markið hjá Birnu fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik braut ísinn. Hún kláraði færið sitt vel og kom Stjörnunni í mikilvæga forystu fyrir hálfleikinn.

Stjörnur og skúrkar

Hjá Stjörnunni voru bæði Birna og Ingibjörg öflugar í dag. Bridgette í markinu átti sömuleiðis fína frammistöðu og gerði vel fyrir sitt lið í kvöld.

Hjá fram var Brookelynn Paige Entz virkilega öflug í pressunni í fyrri hálfleik sérstaklega, algjör pressuvél, og vann boltann nokkrum sinnum framarlega á vellinum sem skapaði töluverðar hættur. Asley Brown Orkus átti einnig fínan leik í markinu og varði allavega tvisvar meistaralega vel.

Guðmundur/Vísir

Fáir augljósir skúrkar; helst má segja að ákvarðanataka Fram á síðasta þriðjungi vallarins hafi verið döpur. Erfitt að vinna leiki ef mörkin eru engin.

Dómgæslan

Bergrós Lilja Unudóttir og hennar teymi leystu verkefnið virkilega vel af hendi í kvöld. Þau voru með góða stjórn á leiknum og heilt yfir traust frammistaða hjá dómarateyminu. Einkunn: 8,5.

Guðmundur/Vísir

Stemning og umgjörð

Umgjörðin á Samsungvellinum var til fyrirmyndar í kvöldsólinni í Garðabænum. Vallarþulurinn var með allt sitt á hreinu og lék eingöngu slagara fyrir og eftir leik. Það var sömuleiðis vel séð um starfsmenn leiksins (fjölmiðlafólk og fleiri) sem er alltaf plús og má ekki vanmeta.

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