Burnham vill taka við af Starmer Atli Ísleifsson skrifar 22. júní 2026 11:48 Andy Burnham var borgarstjóri Stór-Manchestersvæðisins frá 2017 til 2026 og þótti mjög vinsæll borgarstjóri. AP Andy Burnham, þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri á Stór-Manchestersvæðinu, hefur tilkynnt að hann sækist eftir því að verða næsti leiðtogi breska Verkamannaflokksins. Sem slíkur myndi hann að óbreyttu taka við sem forsætisráðherra Bretlands. Burnham tilkynnti þetta á samfélagsmiðlinum X í morgun eftir að Keir Starmer hafði greint frá því að hann myndi hætta sem leiðtogi Verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra. Starmer mun áfram starfa sem forsætisráðherra þar til nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn, líklega í sumarlok. Tilkynning Burnham kemur ekki á óvart og hefur legið í loftinu um tíma. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer síðustu daga og vikur að segja af sér og dró ekki úr þeim þrýstingi þegar Burnham vann þingsæti í aukakosningu á dögunum sem gerði honum kleift að skora Starmer á hólm. Í tilkynningu sinni þakkaði Burnham Starmer fyrir sína leiðtogahæfni og vinnu fyrir land og þjóð. „Ákvörðun hans markar upphafið að leiðtogaskiptum og það er mikilvægt að það ferli einkennist af skipulagi og ábyrgð. Ég býð mig fram,“ sagði Burnham. Burnham var borgarstjóri Stór-Manchester-svæðisins frá 2017 til 2026 og þótti mjög vinsæll borgarstjóri. Starmer hefur gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands frá júlí 2024 eftir stórsigur Verkamannaflokksins í þingkosningum. Hann tók við forsætisráðherraembættinu af þáverandi formanni Íhaldsflokksins, Rishi Sunak. Starmer tók við leiðtogaembættinu í breska Verkamannaflokknum af Jeremy Corbyn árið 2020. Bretland Tengdar fréttir Starmer segir af sér Keir Starmer hyggst segja af sér sem leiðtogi breska Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. 22. júní 2026 08:38 Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Sjá meira