Erlent

Burnham vill taka við af Starmer

Atli Ísleifsson skrifar
Andy Burnham var borgarstjóri Stór-Manchestersvæðisins frá 2017 til 2026 og þótti mjög vinsæll borgarstjóri.
Andy Burnham var borgarstjóri Stór-Manchestersvæðisins frá 2017 til 2026 og þótti mjög vinsæll borgarstjóri. AP

Andy Burnham, þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri á Stór-Manchestersvæðinu, hefur tilkynnt að hann sækist eftir því að verða næsti leiðtogi breska Verkamannaflokksins. Sem slíkur myndi hann að óbreyttu taka við sem forsætisráðherra Bretlands.

Burnham tilkynnti þetta á samfélagsmiðlinum X í morgun eftir að Keir Starmer hafði greint frá því að hann myndi hætta sem leiðtogi Verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra. Starmer mun áfram starfa sem forsætisráðherra þar til nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn, líklega í sumarlok.

Tilkynning Burnham kemur ekki á óvart og hefur legið í loftinu um tíma. Mikill þrýstingur hefur verið á Starmer síðustu daga og vikur að segja af sér og dró ekki úr þeim þrýstingi þegar Burnham vann þingsæti í aukakosningu á dögunum sem gerði honum kleift að skora Starmer á hólm.

Í tilkynningu sinni þakkaði Burnham Starmer fyrir sína leiðtogahæfni og vinnu fyrir land og þjóð.

„Ákvörðun hans markar upphafið að leiðtogaskiptum og það er mikilvægt að það ferli einkennist af skipulagi og ábyrgð. Ég býð mig fram,“ sagði Burnham.

Burnham var borgarstjóri Stór-Manchester-svæðisins frá 2017 til 2026 og þótti mjög vinsæll borgarstjóri.

Starmer hefur gegnt embætti forsætisráðherra Bretlands frá júlí 2024 eftir stórsigur Verkamannaflokksins í þingkosningum. Hann tók við forsætisráðherraembættinu af þáverandi formanni Íhaldsflokksins, Rishi Sunak. Starmer tók við leiðtogaembættinu í breska Verkamannaflokknum af Jeremy Corbyn árið 2020.

Bretland

Tengdar fréttir

Starmer segir af sér

Keir Starmer hyggst segja af sér sem leiðtogi breska Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann mun gegna embættunum þar til að nýr formaður Verkamannaflokksins hefur verið kjörinn í haust. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið