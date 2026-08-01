Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Sigurgeir Þorkelsson skrifar 1. ágúst 2026 17:12 Hilmar Gunnarsson er bæjarstjóri Mosfellsbæjar þar sem stórfelld slepping á minkum átti sér stað í vikunni. Samsett/Lýður Vel gengur að fanga minka í Mosfellsdal og lítið af tilkynningum berast til bæjarins, segir Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri. „Við erum að fá mjög lítið af tilkynningum. Þetta gengur bara vel.“ „Það er mjög lítið að frétta sem er gott,“ segir Hilmar. Bænum berast enn alls kyns tilkynningar en aðeins í tilfelli þriggja þeirra er talið að um minka af Dalbúi sé að ræða. Þá hafi enginn minkur komið í gildrur sem settar hafi verið upp í Mosfellsdal síðasta sólarhringinn. Tilkynningar hafi þó borist víða frá, utan af Granda í Reykjavík og úr Vestmannaeyjum. Þótti ekki trúverðugt að þar væri um að ræða minka af Dalbúi. „Við erum á vaktinni og viljum fá allar ábendingar,“ ítrekar Hilmar. „En við getum ekki tekið að okkur minkaátak á landsvísu.“ Hilmar segist að lokum vera þakklátur þeim sem komið hafa að verkefninu og hve skjótt hefur gengið að leysa úr málum. Minkum sleppt í Mosfellsdal Mosfellsbær Vestmannaeyjar Mest lesið Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Innlent Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Erlent Fleiri fréttir Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Sjá meira