Innlent

Minkur í Vest­manna­eyjum til­kynntur til Mos­fells­bæjar

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Hilmar Gunnarsson er bæjarstjóri Mosfellsbæjar þar sem stórfelld slepping á minkum átti sér stað í vikunni.
Hilmar Gunnarsson er bæjarstjóri Mosfellsbæjar þar sem stórfelld slepping á minkum átti sér stað í vikunni. Samsett/Lýður

Vel gengur að fanga minka í Mosfellsdal og lítið af tilkynningum berast til bæjarins, segir Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri. „Við erum að fá mjög lítið af tilkynningum. Þetta gengur bara vel.“

„Það er mjög lítið að frétta sem er gott,“ segir Hilmar.

Bænum berast enn alls kyns tilkynningar en aðeins í tilfelli þriggja þeirra er talið að um minka af Dalbúi sé að ræða. Þá hafi enginn minkur komið í gildrur sem settar hafi verið upp í Mosfellsdal síðasta sólarhringinn.

Tilkynningar hafi þó borist víða frá, utan af Granda í Reykjavík og úr Vestmannaeyjum. Þótti ekki trúverðugt að þar væri um að ræða minka af Dalbúi.

„Við erum á vaktinni og viljum fá allar ábendingar,“ ítrekar Hilmar. „En við getum ekki tekið að okkur minkaátak á landsvísu.“

Hilmar segist að lokum vera þakklátur þeim sem komið hafa að verkefninu og hve skjótt hefur gengið að leysa úr málum.

Minkum sleppt í Mosfellsdal Mosfellsbær Vestmannaeyjar

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