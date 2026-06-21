Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum

Lið í efsta hluta Lengjudeildarinnar, Þróttur R. og Fylkir komu sér bæði í vandræði á útivelli í kvöld en unnu sig út úr þeim og unnu að lokum góða sigra.
Topplið Þróttar Reykjavíkur heimsótti lið Ægis í Þorlákshöfn og lentu undir snemma leiks. Mörk frá Sigurði Agli Lárussyni, Adam Árna Róbertssyni og Aroni Snæ Ingasyni sáu hins vegar til þess að Þróttarar unnu 3-1 sigur og eru áfram á toppi Lengjudeildarinnar með 22 stig.
Með einu stigi minna kemur Fylkir í 2.sæti deildarinnar. Lærisveinar Heimis Guðjónssonar lentu í kröppum dansi gegn Gróttu á útivelli í kvöld og voru tveimur mörkum undir efitr 23 mínútur.
En líkt og hjá Þrótturum hrukku Fylkismenn í gang í seinni hálfleik. Settu í raun í fluggír, því fimm mörk litu dagsins ljós. Guðmundur Tyrfingsson skoraði tvennu og þeir Aron Snær Guðbjörnsson, Máni Austmann Hilmarsson og Kári Sigfússon eitt mark hvor.
Með sigrinum hefur Fylkir nú sótt 21 stig til þessa í Lengjudeildinni og eru eins og áður sagði einu stigi á eftir toppliði Þróttar. Grótta er í 8. sæti með 12 stig.
Þá gerðu HK og Grindavík 2-2 jafntefli í Kórnum. HK komst tvisvar sinnum yfir í leiknum en alltaf svöruðu Grindvíkingar. HK er eftir leik í 5. sæti deildarinnar með 16 stig. Grindavík vermir 10. sæti með átta stig og er aðeins einu stigi frá fallsæti.