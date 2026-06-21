Hiti náði fjörutíu gráðum í borginni Bordeaux í dag. Rauðar veðurviðvaranir ná yfir um það bil hálft Frakkland á morgun auk þess sem appelsínugular viðvaranir gilda í stórum hluta landsins. Mikil hitabylgja gengur nú yfir Evrópu meðal annars vegna streymis heits lofts norður á bóginn frá Sahara-eyðimörkinni.
Frönsk stjórnvöld hafa gripið til þess ráðs að banna áfengisneyslu utandyra en landið fagnar í dag tónlistinni á hinni árlegu Fête de la Musique. Hefð er fyrir því á deginum að fólk komi saman og flytji tónlist undir berum himni. Er það gert til að minnka álag á neyðarþjónustu í því ástandi sem hitabylgjan hefur skapað.
Í höfuðborg landsins, París, er spáð því að hiti muni ná fjörutíu gráðum á hverjum degi fram á fimmtudag. Rúmlega tíu milljónir manna búa á stórborgarsvæðinu.
Yfirvöld á Ítalíu hafa einnig þurft að berjast við hitabylgjuna. Víða í stórborgum gilda rauðar veðurviðvaranir og varað er við því að hiti muni fara yfir fjörutíu stig í stórum hluta landsins á morgun. Hitabylgjan hefur magnast upp síðustu daga og er búist við að hún nái hámarki á morgun, mánudag.
Í Þýskalandi spáir hæst þrjátíu og sjö gráðum á morgun en á Spáni mun hiti ná fjörutíu gráðum samkvæmt spám, þar á meðal í höfuðborg landsins, Madríd. Fréttastofan AP greinir frá því að hitabylgjan hafi þegar valdið auknum fjölda drukknana í Evrópu þar sem fólk leiti út í vötn og ár í von um að kæla sig niður.
Nýlega sýndi rannsókn Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fram á að rúmlega tvö hundruð þúsund manns hafi látið lífið vegna hita í Evrópu á síðustu fjórum árum.
Búist er við að hitabylgjum sem þessari muni fara fjölgandi eftir því sem meðalhiti jarðar hækkar og loftslag breytist.