Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman

Dean Martin, aðstoðarþjálfari ÍA kveður félagið í upphafi næsta mánaðar og tekur við liði í efstu deild Óman.
Frá þessu greinir ÍA í tilkynningu á samfélagsmiðlum en síðasti leikur Dean Martin í þjálfarateymi ÍA verður gegn Breiðabliki þann 4. júlí næstkomandi.
Dean Martin mun í kjölfarið taka við sem þjálfari Al Nahdha í efstu deild Óman.
Dean Martin kom fyrst til ÍA árið 1998. Þá sem leikmaður en leiðir hans og félagsins áttu eftir að liggja saman ítrekað eftir það.
Alls spilaði hann 169 leiki fyrir ÍA á sínum leikmannaferli, flesta í efstu deild og skoraði 20 mörk.
Þá spilaði hann einnig með ÍBV og KA hér á landi.
Eftir að skórnir fóru á hilluna gerðist hann þjálfari. Dean Martin var spilandi þjálfari hjá KA, hann hefur þjálfað yngri lið hjá Breiðabliki og HK sem yngri landslið Íslands. Þá var hann aðalþjálfari hjá Selfoss yfir fimm ára skeið.