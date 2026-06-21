ÍR og Völsungur gerðu í dag 4-4 jafntefli í miklum markaleik í Breiðholti þar sem að varamenn Völsungs settur heldur betur mark sitt á leikinn eftir að þeir komu inn á.
Leikurinn byrjaði betur fyrir ÍR-inga sem að voru komnir tveimur mörkum yfir eftir rúmlega tuttugu mínútur. Bergvin Fannar Helgason og Víðir Freyr Ívarsson með mörkin.
Andri V. Bergmann Steingrímsson minnkaði metin fyrir Völsung á 26. mínútu og staðan orðin 2-1.
ÍR-ingar fengu síðan vítaspyrnu skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Bergvin Fannar fór á punktinn og skoraði þriðja mark ÍR og sitt annað í leiknum.
Staðan í hálfleik 3-1 ÍR í vil.
Strax í upphafi seinni hálfleiks gerði Völsungur þrjár breytingar. Gestur Aron Sörensson var einn þeirra sem kom inn á og innan við tíu mínútum síðar hafði hann minnkað muninn fyrir sína menn í stöðuna 3-2.
Það var í þeirri stöðu sem Borja Martin Iglesias, þjálfari Völsungs, gerði enn eina breytinguna og inn á kom Fernando Jimenez Arranz.
Óhætt er að segja að Fernando hafi komið af miklum krafti inn í leikinn því að á innan við mínútu tókst honum að skora og jafna metin fyrir Völsung, 3-3.
Aðeins tveimur mínútum eftir mark Fernando kom Víðir Freyr Ívarsson hins vegar ÍR yfir með sínu öðru marki í leiknum. 4-3.
Markaveislunni var hins vegar ekki lokið því að á 70.mínútu náði Dagbjartur Búi Davíðsson, enn einn varamaðurinn hjá Völsungi, að jafna metin á nýjan leik, 4-4.
Reyndust það lokatölur leiksins. ÍR er áfram í 9.sæti Lengjudeildarinnar með 10 stig og Völsungur áfram á botni deildarinnar en nú með sex stig.
Upplýsingar um marakskorara fengnar af Fótbolti.net