Íslenski boltinn

Markaveisla og vara­menn gerðu sig gildandi í Breið­holti

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik hjá ÍR á síðasta tímabili
Frá leik hjá ÍR á síðasta tímabili Vísir/ÓskarÓ

ÍR og Völsungur gerðu í dag 4-4 jafntefli í miklum markaleik í Breiðholti þar sem að varamenn Völsungs settur heldur betur mark sitt á leikinn eftir að þeir komu inn á.

Leikurinn byrjaði betur fyrir ÍR-inga sem að voru komnir tveimur mörkum yfir eftir rúmlega tuttugu mínútur. Bergvin Fannar Helgason og Víðir Freyr Ívarsson með mörkin.

Andri V. Bergmann Steingrímsson minnkaði metin fyrir Völsung á 26. mínútu og staðan orðin 2-1. 

ÍR-ingar fengu síðan vítaspyrnu skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Bergvin Fannar fór á punktinn og skoraði þriðja mark ÍR og sitt annað í leiknum.

Staðan í hálfleik 3-1 ÍR í vil.

Strax í upphafi seinni hálfleiks gerði Völsungur þrjár breytingar. Gestur Aron Sörensson var einn þeirra sem kom inn á og innan við tíu mínútum síðar hafði hann minnkað muninn fyrir sína menn í stöðuna 3-2.

Það var í þeirri stöðu sem Borja Martin Iglesias, þjálfari Völsungs, gerði enn eina breytinguna og inn á kom Fernando Jimenez Arranz.

Óhætt er að segja að Fernando hafi komið af miklum krafti inn í leikinn því að á innan við mínútu tókst honum að skora og jafna metin fyrir Völsung, 3-3. 

Aðeins tveimur mínútum eftir mark Fernando kom Víðir Freyr Ívarsson hins vegar ÍR yfir með sínu öðru marki í leiknum. 4-3.

Markaveislunni var hins vegar ekki lokið því að á 70.mínútu náði Dagbjartur Búi Davíðsson, enn einn varamaðurinn hjá Völsungi, að jafna metin á nýjan leik, 4-4.

Reyndust það lokatölur leiksins.  ÍR er áfram í 9.sæti Lengjudeildarinnar með 10 stig og Völsungur áfram á botni deildarinnar en nú með sex stig.

Upplýsingar um marakskorara fengnar af Fótbolti.net

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