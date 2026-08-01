Sævar Atli Magnússon er byrjaður að spila aftur eftir erfið meiðsli og bíður spenntur eftir því að mæta fyrrum læriföður sínum, Frey Alexanderssyni, í Íslendingaslag um helgina.
Sævar Atli meiddist illa í landsleik Íslands og Frakklands á síðasta ári. Eftir níu mánuði, fjórar skurðaðgerðir og alvarlega blóðsýkingu, sneri hann aftur á völlinn með liði Brann fyrr í mánuðinum.
„Maður á vonda og góða daga en það er klárlega uppgangur í þessu og hnéð verður betra og betra. Allar mínútur sem maður fær fara í þennan fræga banka. En þetta er á uppleið, klárlega,“ segir Sævar Atli.
Meðan Sævar var frá vegna meiðsla urðu miklar breytingar hjá Brann og Freyr Alexandersson, sem hafði áður þjálfað Sævar hjá Leikni Reykjavík og Lyngby í Danmörku, var rekinn.
„Það var alveg sérstakt. Ég fékk að vita þetta aðeins á undan þegar hann heyrði í mér. Og maður fékk mikið, pressan, blaðamennirnir hérna í Bergen eru rosalegir. Það var strax haft samband við mann, hvort maður væri að fara fyrst hann var farinn, eða hugsa sín mál,“
„Þetta er í annað sinn sem ég missi Frey sem þjálfara. Ég missti hann líka í Lyngby, á annan hátt, þá fór hann sjálfur. En það er klárlega erfitt því hann fékk mig til liðsins. En svona er fótboltaheimurinn, þetta er fljótt að gerast. Ég fýla þjálfarateymið sem er núna og elska að vera í Brann. Þetta breytir ekki mínum hugsunarhætti, þannig séð,“ segir Sævar Atli.
Freyr var strax ráðinn til starfa hjá Rosenborg af íþróttastjóranum þar, Alfreð Finnbogasyni. Undir stjórn Freys hefur Rosenborg unnið fyrstu þrjá leiki tímabilsins og um helgina er komið að stóra Íslendingaslagnum. Rosenborg heimsækir Brann á sunnudag.
Hvernig verður að mæta Freysa?
„Ég er alveg búinn að hugsa mikið um þetta. Það verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin, í hinum boðvanginum. Við sjáum hvernig orkustigið hans verður, hann verður peppaður ef ég þekki hann rétt,“
„Þetta er bara risa leikur fyrir okkur og hann. Það er mikið verið að tala um þetta sem einhvern hefndarleik fyrir hann, ég er ekkert viss um að hann hugsi þetta þannig. Þeir eru á góðu skriði og alltaf þegar þessi tvö stórlið mætast eru hörkuleikir. Ég held þetta verði geggjað sama hvað,“
„Ég held að hann fái góðar móttökur. Hann var mjög vel liðinn hér og þetta var mjög óvænt. En ég held að stuðningsmennirnir taki vel á móti honum þegar hann kemur út. Það verður gaman að sjá hvernig leikurinn mun fara, hvort við skorum fyrst eða þeir, hvort hann muni fagna og allt þetta. Þetta spilar allt inn í. Það verður gaman að sjá og þetta verður mjög skemmtilegur leikur,“ segir Sævar Atli.
Innslagið úr Sportpakkanum má sjá í spilaranum.