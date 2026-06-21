Elías Már Ómarsson skoraði þrjú marka Víkings þegar liðið kjöldró Fram í toppslag liðanna í 11. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal í kvöld.
Víkingur hefur níu stiga forskot á toppi deildarinnar eftir þennan sigur og fátt sem bendir til annars en að liðið verji Íslandsmeistaratitil sinn.
Jafnræði var með liðunum fyrsta stundarfjórðunginn og bæði lið áttu fínar fyrirgjafir sem samherjar þeirra náðu þó ekki að færa sér í nyt.
Sóknarþungi Víkings jókst svo jafnt og þétt næstu mínúturnar án þess þó að það bæri árangur. Varnarmúr Fram var þéttur og heimamenn minntu svo reglulega á sig með vel útfærðum skyndisóknum.
Staðan var enn markalaus eftir hálftíma leik og taugarnar þandar innan sem utan vallar. Þegar leikurinn var rúmlega hálftíma gamall átti Helgi Guðjónsson svo fyrirgjöf sem Karl Friðleifur Gunnarsson skallaði fyrir fætur Arons Elís Þrándarsonar. Skot Arons Elís af stuttu færi rataði svo rétta leið í netmöskvunum á marki Fram.
Daníel Hafsteinsson komst nálægt því að tvöfalda forystu Víkings skömmu síðar en skemmtileg útfærsla gestanna á hornspyrnu beint af æfingasvæðinu endaði hjá Daníel. Skot Daníels fór hins vegar hársbreidd frá stönginni á marki Fram.
Framarar fengu svo blautu tusku í andlitið rétt áður en flautað var til hálfleiks. Karl Friðleifur Gunnarsson átti hárnákvæma fyrirgjöf sem rataði á Elías Má Ómarsson sem kláraði færið af stakri prýði.
Elías Már slökkti svo von Framara um að koma til baka í leiknum í upphafi seinni hálfleiks þegar að hann bætti öðru marki sínu og þriðja marki Víkings við. Aron Elís fékk þá of mikinn tíma til þess að athafna sig í vítateig Fram og Elías Már var svo einn á auðum sjó eftir sendingu Arons Elís. Eftirleikurinn auðveldur fyrir Elías Má og leik í raun lokið á þessum tímapunkti.
Elías Már var ekki hættur en hann fullkomnaði þrennu sína um miðbik seinni hálfleiks. Daníel var arkitektinn að því marki og Elías Már rak smiðshöggið.
Þetta var tólfta deildarmarkið sem Elías Már skorar í sumar og er hann þar af leiðandi orðinn markahæsti leikmaður deildarinnar með einu marki meira en Aron Sigurðarson, leikmaður KR, og Kristófer Ingi Kristinsson, framherji Breiðabliks. Óskar Borgþórsson, samherji Elíasar Más hjá Víkingi kemur svo þar á eftir með átta mörk.
Helgi Guðjónsson rak svo síðasta naglann í líkkistu Framara þegar hann bætti fimmta marki Víkings við úr vítaspyrnu undir lok leiksins. Viktor Freyr Sigurðsson var dæmdur brotlegur fyrir að fella Niko Hansen, sem var að spila sinn fyrsta leik í nokkurn tíma eftir að hafa glímt við meiðsli. Helgi skoraði af feykilegu öryggi úr vítaspyrnu sinni og bætti á eymd Framliðsins.
Víkingur hefur nú níu stiga forystu á KR á toppi deildarinnar en liðið hefur 34 stig og KR er með 25 stig. Fram er síðan í þriðja sæti með 23 stig. Vesturbæingar geta minnkað forskot Víkings þegar liðið fær ÍA í heimsókn í lokaleik 11. umferðar annað kvöld.
Elías Már var á eldi að þessu sinni og skoraði góð framherjamörk. Ef fram heldur sem horfir er markametið í hættu. Það hafa nokkrir framherjar þó farið vel af stað í markaskorun í deildinni og kólnað svo þegar markametið er í augsýn. Vonandi að það verði ekki uppi á teningnum hjá Elíasi Má.
Karl Friðleifur og Óskar voru skeinuhættir á hægri vængnum. Karl Friðleifur lagði upp bæði mörk Víkings og seinni stoðsendingin var einkar snotur.
Elías Már hafði lítið sést áður en hann dúkkaði upp og skoraði fyrsta mark sitt í leiknum. Eins og alvöru framherja sæmir þá hrökk hann í gang við það mark og endaði á að setja þrennu. Daníel var svo eins og kóngur í ríki sínu inni á miðsvæðinu.
Freyr Sigurðsson var hættulegasti leikmaðurinn í sóknarleik Fram og sá sem tók mest til sín að þessu sinni. Þá náði Fred nokkrum sinnum að skapa usla með föstum leikatriðum sínun.
Dómarar leiksins, þeir Sigurður Hjörtur Þrastarson, Egill Guðvarður Egilsson, Kristján Már Ólafs og Guðmundur Páll Friðbertsson, skiluðu af sér prýðilegu kvöldverki. Það fór lítið fyrir dómarateyminu og þeir stýrðu leiknum vel. Þeir tóku á því með stóískri ró þegar hitinn var að aukast og höfðu góð tök á þessum leik. Fyrir það fá þeir átta í einkunn.
Vel mætt á völlinn þó að Framarar hafi að ég held ekki náð yfirlýstu markmiði sínu sem var að slá vallarmet hvað varðar áhorfendafjölda en metið er í kringum 2000 manns. Geiramenn voru í góðum gír og Víkingar fjölmenntu úr Fossvoginum. Bæði lið létu vel í sér heyra og sköpuðu góða stemmingu á þessum toppslag.