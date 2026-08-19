Íbúa í Vesturbæ Reykjavíkur brá heldur betur í brún þegar hann leit upp af kvöldmatnum og sá ránfugl gæða sér á spörfugli í bakgarðinum við heimili sitt. Hann segir atburðarásina hafa verið svo ólystuga áhorfs að hann missti matarlystina og þurfti að henda kvöldmatnum sínum í ruslið.
„Þessi meistari var á Reynimelnum í gærkvöldi, um klukkan sex,“ segir Arnar Már Jónsmundsson íþróttapródúsent en hann sagðist ansi viss um að fuglinn væri smyrill frekar en fálki, annars hefði hann verið stærri.
Fuglinn hafi svo tekið sér sinn tíma og rifið út garnirnar á smáfuglinum á sama tíma og Arnar reyndi að torga plokkfisknum sem hann hafði eldað sér í kvöldmatinn áður en hann tók eftir því sem gekk á í garðinum.
„Ég var hálfnaður með þennan disk af plokkfiski og missti matarlystina, þannig að ég því miður varð að henda restinni,“ segir hann og bætir við að stuttu seinna hafi Smyrillinn „tekið hræið upp og flogið burt með það úr garðinum“.
Getur þú sent okkur nýlegar myndir, myndbönd eða frásagnir af ránfuglum á höfuðborgarsvæðinu eða getur þú staðfest að um smyril sé að ræða en ekki fálka? Við tökum á móti öllum upplýsingum á ritstjorn@visir.is eða í síma 512-5200.
Í svari Vísindavefsins frá því árið 2006 segir að smyrillinn sé ránfugl af ætt fálka en sé minnstur allra tegundanna. Hann er miklu algengari hér á landi en fálkinn, sem má einnig kalla val, en árið 2023 var greint frá því að fálkar hafi ekki verið færri á Íslandi síðan mælingar hófust fyrir fjörutíu og sex árum.