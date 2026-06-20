Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 07:57 Fínasta veður fyrir útiveru á suðurhluta landsins. Ekki eins mikið fyrir norðan eða austan. Vísir/Anton Sunnan heiða má búast við hátt í 16 stiga hita en líkur eru skúrum síðdegis við suðurströnfina. Fyrir norðan og austan má búast vði áframhaldandi rigningu. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að í dag verði lægð fyrir norðaustan land og áttin því norðlæg, víða 5-13 m/s. Áfram verði rigning á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en þurrt og allvíða bjart sunnan heiða með hita að 16 stigum, en þó eru líkur á síðdegisskúrum við suðurströndina. Á morgun, sunnudag er svo útlit fyrir hæglætis veður á landinu, stöku skúrir á stangli og það hlýnar heldur fyrir norðan og austan, að sögn veðurfræðingsins. Veður Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Innlent Fleiri fréttir Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Skýjað og víða skúrir Þungbúið og svalt austantil Hæg breytilegt átt en hiti allt að fimmtán stig Víða rigning með köflum og slydda eða snjókoma til fjalla austanlands Áfram snjór austantil og þæfingsfærð á Fjarðarheiði Gular viðvaranir vegna snjókomu Skúrir víða um land með strekkingi en lægir í kvöld Sjá meira