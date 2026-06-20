Veður

Sex­tán stig en líkur á síðdegisskúrum

Agnar Már Másson skrifar
Fínasta veður fyrir útiveru á suðurhluta landsins. Ekki eins mikið fyrir norðan eða austan.
Fínasta veður fyrir útiveru á suðurhluta landsins. Ekki eins mikið fyrir norðan eða austan. Vísir/Anton

Sunnan heiða má búast við hátt í 16 stiga hita en líkur eru skúrum síðdegis við suðurströnfina. Fyrir norðan og austan má búast vði áframhaldandi rigningu.

Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að í dag verði lægð fyrir norðaustan land og áttin því norðlæg, víða 5-13 m/s. 

Áfram verði rigning á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en þurrt og allvíða bjart sunnan heiða með hita að 16 stigum, en þó eru líkur á síðdegisskúrum við suðurströndina.

Á morgun, sunnudag er svo útlit fyrir hæglætis veður á landinu, stöku skúrir á stangli og það hlýnar heldur fyrir norðan og austan, að sögn veðurfræðingsins.

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