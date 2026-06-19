Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Stefán Árni Pálsson skrifar 19. júní 2026 12:17 Soll verður frá í þónokkurn tíma. Makayla Soll, fyrirliði og lykilleikmaður kvennaliðs KR í fótbolta, úlnliðsbrotnaði á báðum höndum þegar hún lenti á vegg í leik gegn FHL í Fjarðabyggðarhöllinni um helgina. John Andrews þjálfari KR tjáði sig um atvikið í viðtali við Vísi í vikunni og furðar hann sig á því hversu stutt sé í harða veggi hallarinnar. Georg Bjarnason birtir myndband af atvikinu á X-síðu sinni en þar sjá hvernig Soll kastast harkalega á vegg inni í höllinni. Það verður fróðlegt að sjá hversu langt bann þetta verður.Fáránlegt að segja að heppnin hafi verið með henni þegar hún brotnar á báðum úlnliðum.@Fotboltinet pic.twitter.com/GDleMRv8w3— Georg Bjarnason (@Georgbjarna) June 18, 2026 Makayla fór meidd af velli skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og við tók um hálftíma hlé á meðan að hlúð var að henni, áður en hún yfirgaf svo svæðið í sjúkrabíl á leið á sjúkrahúsið í Neskaupstað. KR Lengjudeild kvenna Mest lesið Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Miðar í sölu á HM í handbolta í dag Handbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Fleiri fréttir Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ Sjá meira