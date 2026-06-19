Íslenski boltinn

Birtir mynd­band af því þegar fyrir­liði KR brotnaði á báðum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Soll verður frá í þónokkurn tíma.
Soll verður frá í þónokkurn tíma.

Makayla Soll, fyrirliði og lykilleikmaður kvennaliðs KR í fótbolta, úlnliðsbrotnaði á báðum höndum þegar hún lenti á vegg í leik gegn FHL í Fjarðabyggðarhöllinni um helgina.

John Andrews þjálfari KR tjáði sig um atvikið í viðtali við Vísi í vikunni og furðar hann sig á því hversu stutt sé í harða veggi hallarinnar.

Georg Bjarnason birtir myndband af atvikinu á X-síðu sinni en þar sjá hvernig Soll kastast harkalega á vegg inni í höllinni.

Makayla fór meidd af velli skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og við tók um hálftíma hlé á meðan að hlúð var að henni, áður en hún yfirgaf svo svæðið í sjúkrabíl á leið á sjúkrahúsið í Neskaupstað.

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