Íslenski boltinn

Sumarmótin: TM mótið í Vest­manna­eyjum

Aron Guðmundsson skrifar
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Mynd: TM mótið í Eyjum

Veðrið lék við gesti TM mótsins í Vestmannaeyjum um síðustu helgi. Mótið í ár var með þeim stærri sem haldið hefur verið. Þáttur um mótið verður sýndur á Sýn Sport Ísland í gærkvöldi og hægt er að sjá hann í heild sinni hér neðar í fréttinni.

Alls tóku 112 lið þátt á mótinu í þetta skipti frá 32 félögum víðs vegar af landinum. 1150 þátttakendur, leikmenn, þjálfarar og fararstjórar. 

Framtíðarstjörnur íslenskrar kvennaknattspyrnu létu ljós sitt skína og okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu og gerir mótinu skil í þættinum Sumarmótin.

Þáttinn í heild sinni má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum
Sumarmótin Vestmannaeyjar

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