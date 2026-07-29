Úrskurðað var um heldur óvenjulegt leikbann í brasilíska boltanum. Victor Gabriel verður í banni í jafn langan tíma og það tekur Gabriel Pec að jafna sig af meiðslum sem hann hlaut af völdum varnarmannsins. Þó ekki lengur en sex mánuði.
Miðvörðurinn Gabriel hlaut rautt spjald fyrir ljótt brot sem leiddi til fótbrots Pec í leik Internacional og Cruzeiro í síðustu viku. Atvikið má sjá hér fyrir neðan.
🟥 Victor Gabriel recebe cartão vermelho direto por entrada muito forte em Gabriel Pec.#futebol #internacional #cruzeiro #brasileirão #ge pic.twitter.com/wGkk5nS58J— ge (@geglobo) July 23, 2026
🟥 Victor Gabriel recebe cartão vermelho direto por entrada muito forte em Gabriel Pec.#futebol #internacional #cruzeiro #brasileirão #ge pic.twitter.com/wGkk5nS58J
Framherjinn Pec var þar að þreyta frumraun sína fyrir Cruzeiro, eftir skipti frá LA Galaxy í Bandaríkjunum, en verður frá næstu mánuði.
Vegna alvarleika meiðslanna tók íþróttadómstóll Brasilíu fram fyrir hendur knattspyrnusambandsins og sagði að hefðbundin refsing hæfði ekki Gabriel. Hann mun sæta leikbanni þangað til Pec snýr aftur til æfinga. Bannið mun þó að hámarki gilda í 180 daga.
Þegar Gabriel mætti í dómssal sagði hann um algjört óhapp að ræða.
„Þetta var mjög óheppilegt atvik. Ég bað hann fyrirgefningar, því það var enginn illur ásetningur í þessu, og bað til guðs að hann yrði í lagi,“ sagði Victor Gabriel.