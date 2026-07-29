„Hefði verið gott að enda á þrennu“

Ólöf Sigríður Kristinsdóttir var allt í öllu þegar Breiðablik vann 2-0 sigur á ÍBV í 13. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Hún skoraði bæði mörk Blika í kvöld en hefði hæglega getað skorað þrjú.
„Að sjálfsögðu, það hefði verið gott að enda þetta á þrennu en tvö er gott,“ sagði Olla, eins og hún er nær alltaf kölluð, aðspurð hvort hún hefði ekki verið til í þrennu í kvöld. Framherjinn öflugi átti skalla í slá og hælspyrnu sem var vel varin af markverði Þórs/KA.
Ólöf Sigríður var að leika sinn síðasta leik á tímabilinu þar sem hún er á leið út til Bandaríkjanna þar sem hún stundar nám við Harvard-háskóla.
„Planið var alltaf að fara aftur út svo það er ekkert svekkelsi þannig séð en það er alltaf smá bittersweet að þurfa bara að fara frá stelpunum. Erum ekki einu sinni búnar með helminginn af annarri umferð.“
„Ég er samt ánægð. Ég náði að koma snemma heim þannig ég er búin að spila helling af leikjum. Líka bara ánægð að hafa spilað svona marga leiki. Fyrsta tímabilið slít ég krossband, seinna tímabilið spila ég ekki neitt þannig að third times the charm.“
„Klára færin mín betur,“ sagði Ólöf Sigríður að endingu aðspurð hvað hún hefði þurft að gera til að skora fleiri mörk en þau átta sem hún skoraði í sumar.
Viðtalið má sjá í heild sinni í spilaranum að ofan.