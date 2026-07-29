Fótbolti

Alda Ólafs­dóttir : „Ó­trú­lega mikil trú í öllu liðinu“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Alda Ólafsdóttir braut ísinn í seinni hálfleik gegn Val sem var byrjunini að markasúpu.
Alda Ólafsdóttir braut ísinn í seinni hálfleik gegn Val sem var byrjunini að markasúpu. @aldaolafs

„Við ákváðum að keyra enn þá meira á þetta og setja í næsta gír og setja fleiri mörk á þær. Við missum aldrei trúnna og höldum alltaf áfram,“ sagði Alda Ólafsdóttir, framherji Fram, eftir glæstan 4-1 sigur á Val á Lambhagavellinum í kvöld.

Alda skoraði annað mark Fram í leiknum, sem var jafnframt fyrsta mark Fram af þrem sem komu í einni beit á tíu mínútna kafla snemma í síðari hálfleik. Gerði sá kafli út um leikinn, en Valskonur voru nýbúnar að jafna leikinn á þessum tímapunkti.

Var þetta fjórði sigur Fram í röð í Bestu deildinni, eftir að hafa aðeins unnið einn leik fyrir það. Aðspurð út í hvað veldur að liðið sé komið á þetta skrið, þá hafði Alda þetta að segja.

„Við nýttum bara pásuna eftir fyrri umferðina ótrúlega vel og unnum í hlutum sem að við þurftum að vinna í. Sóknarbolti á síðasta þriðjungi, halda boltanum betur og mér fannst bara við ná að þjappa liðinu ótrúlega vel saman í pásunni. Það er bara ótrúlega mikil trú í öllu liðinu að við getum unnið hvaða lið sem er og mikill stígandi hjá okkur.“

Alda er komin með sex mörk í sumar í Bestu deildinni og þrjú í síðustu tveimur leikjum.

„Þegar að öllu liðinu gengur betur þá gengur sjálfum manni líka betur. Maður er bara að reyna að taka réttu hlaupin og vera á réttum stað, þá kemur þetta bara.“

Eftir erfiða byrjun þá þeytist Fram upp töfluna, en hvert er markmið liðsins?

„Markmiðið var alltaf að vera í topp sex og það er bara enn þá markmið. Tökum bara einn leik í einu og þá mun það skila okkur þangað.“

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