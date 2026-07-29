Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 29. júlí 2026 22:12 Alda Ólafsdóttir braut ísinn í seinni hálfleik gegn Val sem var byrjunini að markasúpu. @aldaolafs „Við ákváðum að keyra enn þá meira á þetta og setja í næsta gír og setja fleiri mörk á þær. Við missum aldrei trúnna og höldum alltaf áfram,“ sagði Alda Ólafsdóttir, framherji Fram, eftir glæstan 4-1 sigur á Val á Lambhagavellinum í kvöld. Alda skoraði annað mark Fram í leiknum, sem var jafnframt fyrsta mark Fram af þrem sem komu í einni beit á tíu mínútna kafla snemma í síðari hálfleik. Gerði sá kafli út um leikinn, en Valskonur voru nýbúnar að jafna leikinn á þessum tímapunkti. Var þetta fjórði sigur Fram í röð í Bestu deildinni, eftir að hafa aðeins unnið einn leik fyrir það. Aðspurð út í hvað veldur að liðið sé komið á þetta skrið, þá hafði Alda þetta að segja. „Við nýttum bara pásuna eftir fyrri umferðina ótrúlega vel og unnum í hlutum sem að við þurftum að vinna í. Sóknarbolti á síðasta þriðjungi, halda boltanum betur og mér fannst bara við ná að þjappa liðinu ótrúlega vel saman í pásunni. Það er bara ótrúlega mikil trú í öllu liðinu að við getum unnið hvaða lið sem er og mikill stígandi hjá okkur.“ Alda er komin með sex mörk í sumar í Bestu deildinni og þrjú í síðustu tveimur leikjum. „Þegar að öllu liðinu gengur betur þá gengur sjálfum manni líka betur. Maður er bara að reyna að taka réttu hlaupin og vera á réttum stað, þá kemur þetta bara.“ Eftir erfiða byrjun þá þeytist Fram upp töfluna, en hvert er markmið liðsins? „Markmiðið var alltaf að vera í topp sex og það er bara enn þá markmið. Tökum bara einn leik í einu og þá mun það skila okkur þangað.“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn Fram Mest lesið Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Íslenski boltinn Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Íslenski boltinn Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Fleiri fréttir Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Sjá meira