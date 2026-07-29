Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Andri Broddason skrifar 29. júlí 2026 22:31 Fifa hefur gefið út hverjir eru undir rannsókn fyrir átökin eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Tom Weller/Getty Images Fifa hefur gefið út hvað er verið að rannsaka hjá argentíska landsliðinu í fótbolta. Bæði stuðningsmenn og leikmenn liðsins brutu reglur alþjóða knattspyrnusambandsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Sérstaklega er verið að rannsaka hegðun leikmanna eftir úrslitaleik mótsins. Það fór ekki fram hjá mörgum þegar Spánn lagði Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta en eftir leikinn brutust átök milli leikmanna Argentínu og Spánar. Verið er að rannsaka Nahuel Molina og Leandro Paredes, leikmenn Argentínu, vegna árása þeirra á leikmenn Spánar. Einnig er aðstoðarþjálfari liðsins, Roberto Ayala, rannsakaður fyrir árás. Ásamt því að vera ásakaður um árás er Molina einnig undir rannsókn vegna óíþróttamannslegrar hegðunar eftir úrslitaleikinn. Spænskir leikmenn eru ekki lausir við alla rannsókn en Thiago Almanda og Gavi eru einnig rannsakaðir fyrir óíþróttamannslega hegðun. Samkvæmt reglum Fifa fá leikmenn sem gerast sekir um óíþróttamannslega hegðun eins leiks bann en þeir sem gerast sekir um árás fá þriggja leikja bann. Argentíska knattspyrnusambandið er einnig undir rannsókn bæði fyrir hegðun liðsins sem heild og stuðningsmanna. Það sem bar sérstaklega upp úr hjá leikmönnum Argentínu er að eftir sigur á Englandi í undanúrslitaleiknum héldu þeir upp borða sem á stóð: „Falklandseyjar tilheyrir Argentínu“. Við það notaði liðið íþróttaviðburð til að koma pólitískum skilaboðum á framfæri en Falklandseyjar hafa verið ástæða stríðsátaka Englands og Argentínu. Stuðningsmenn Argentínu eru einnig undir rannsókn vegna niðrandi söngva sem þeir sungu á leikjum Argentínu auk þess að hafa kastað aðskotahlutum inn á völlinn í miðjum leik. Argentíska knattspyrnusambandið má búast við sektum fyrir hvort tveggja. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Íslenski boltinn Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Fótbolti Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Íslenski boltinn Var sagt upp á stórafmælinu og er haldinn út í heim Handbolti Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Íslenski boltinn Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Enski boltinn Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Fleiri fréttir Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ Húðflúraði andlit þjálfarans á sig Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Blatter gagnrýnir áætlanir FIFA: „Mjög skaðlegt fyrir fótboltann“ Segja að VAR-reglunum hafi verið beitt rangt á HM UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi Sjá meira