Fótbolti

Fifa gefur út hvað Argentína er rann­sakað fyrir eftir heims­meistara­mótið

Andri Broddason skrifar
Fifa hefur gefið út hverjir eru undir rannsókn fyrir átökin eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Fifa hefur gefið út hverjir eru undir rannsókn fyrir átökin eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Tom Weller/Getty Images

Fifa hefur gefið út hvað er verið að rannsaka hjá argentíska landsliðinu í fótbolta. Bæði stuðningsmenn og leikmenn liðsins brutu reglur alþjóða knattspyrnusambandsins á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Sérstaklega er verið að rannsaka hegðun leikmanna eftir úrslitaleik mótsins.

Það fór ekki fram hjá mörgum þegar Spánn lagði Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta en eftir leikinn brutust átök milli leikmanna Argentínu og Spánar. Verið er að rannsaka Nahuel Molina og Leandro Paredes, leikmenn Argentínu, vegna árása þeirra á leikmenn Spánar. Einnig er aðstoðarþjálfari liðsins, Roberto Ayala, rannsakaður fyrir árás.

Ásamt því að vera ásakaður um árás er Molina einnig undir rannsókn vegna óíþróttamannslegrar hegðunar eftir úrslitaleikinn. Spænskir leikmenn eru ekki lausir við alla rannsókn en Thiago Almanda og Gavi eru einnig rannsakaðir fyrir óíþróttamannslega hegðun.

Samkvæmt reglum Fifa fá leikmenn sem gerast sekir um óíþróttamannslega hegðun eins leiks bann en þeir sem gerast sekir um árás fá þriggja leikja bann.

Argentíska knattspyrnusambandið er einnig undir rannsókn bæði fyrir hegðun liðsins sem heild og stuðningsmanna. Það sem bar sérstaklega upp úr hjá leikmönnum Argentínu er að eftir sigur á Englandi í undanúrslitaleiknum héldu þeir upp borða sem á stóð: „Falklandseyjar tilheyrir Argentínu“. Við það notaði liðið íþróttaviðburð til að koma pólitískum skilaboðum á framfæri en Falklandseyjar hafa verið ástæða stríðsátaka Englands og Argentínu.

Stuðningsmenn Argentínu eru einnig undir rannsókn vegna niðrandi söngva sem þeir sungu á leikjum Argentínu auk þess að hafa kastað aðskotahlutum inn á völlinn í miðjum leik. Argentíska knattspyrnusambandið má búast við sektum fyrir hvort tveggja.

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