Fylkir náði mikilvægum sigri í toppslag Lengjudeildarinnar með sigri á Völsungi. Fylkir lenti undir snemma í seinni hálfleik en kom til baka og vann 3-1.
Fyrir leikinn var Fylkir í þriðja sæti Lengjudeildarinnar en pakkinn á toppnum er vel þéttur þar sem aðeins þrjú stig voru milli toppliðsins og fjórða sætis.
Völsungur náði forystu leiksins á 48. mínútu þegar varnarmenn Fylkis hreinsuðu í hvorn annan og datt boltinn fyrir Elfar Árna Aðalsteinsson sem nýtti færið. Fylkismenn voru þó langt því frá búnir að gefast upp og voru staðráðnir í að vinna.
Á tveggja mínútna kafla náði Fylkir forystunni með því að skora tvö mörk. Theodór Ingi Óskarsson jafnaði metin eftir langa sókn Fylkis og Hlynur Sævar Jónsson tryggði Fylkismönnum forystuna.
Þessi tvö mörk slógu Völsung alveg af laginu og undir lok leiks náði Theodór Ingi að gulltryggja 3-1 sigur með sínu öðru marki. Þetta voru mikilvæg þrjú stig fyrir Fylki sem er í hörðum toppslag Lengjudeildarinnar.
Völsungur náði ekki að tengja tvo sigra saman eftir að hafa unnið Grindavík í síðasta deildarleik. Liðið er enn fast í fallsæti með fjögur stig í næsta örugga sæti.
Upplýsingar um markaskorara voru fengnar af Fótbolti.net