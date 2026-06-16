Það var sannkölluð hátíðarstemning í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í Reykjavík þegar Bylgjulestin kom í heimsókn síðasta laugardag. Fjöldi gesta lagði leið sína í garðinn og lék veðrið við gesti allan daginn sem skapaði einstaka umgjörð fyrir viðburðinn
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn var annar viðkomustaður Bylgjulestarinnar í sumar en hún var í beinni útsendingu milli kl. 12 og 16 og nú í öruggri stjórn Svansíar og Svala.
Bylgjan bauð upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og þá voru gjafabréf frá N1 í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld voru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.
„Við fengum marga skemmtilega gesti til okkar á laugardaginn,“ segir Svansí. „Í tilefni 40 ára afmælis Bylgjunnar fengum við stofnanda Bylgjunnar, Jón Ólafsson, til okkar og rifjuðum upp upphafsár stöðvarinnar og þá þróun sem hefur gert Bylgjuna að einum sterkasta miðli landsins í gegnum árin.“
Einnig kom Edda Björgvinsdóttir leikkona og gleðigjafi í heimsókn og rifjaði upp gamla tíma frá fyrstu árum Bylgjunnar. Þar bar meðal annars á góma hinn vinsæli þáttur Bibba á Brávallagötunni, sem naut gríðarlegra vinsælda á sínum tíma. Hún rifjaði m.a. upp hvernig fólk lagði jafnvel niður vinnu á meðan þátturinn var í loftinu og að auglýsingatímarnir í kringum þáttinn seldust upp langt fram í tímann.“
Guðmundur Birgir Halldórsson, deildarstjóri Fjölskyldugarðsins, kom einnig í spjall og sagði frá spennandi verkefnum fram undan. „Þar kom meðal annars fram að árskort í garðinn hafa lækkað töluvert í verði sem auðveldar fjölskyldum að njóta garðsins oftar yfir árið. Þá ræddi hann einnig um framtíðarsýn sína fyrir garðinn, meðal annars aukið tónleikahald og fjölbreyttar uppákomur sem eru fyrirhugaðar á næstunni.“
Hér fyrir neðan má sjá fleiri myndir frá stemningunni í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum á laugardaginn.
Næstu stopp Bylgulestarinnar:
Sjómannadagshátíðin í Grindavík var fyrsta stopp Bylgjulestarinnar þar sem veðrið lék við gesti.