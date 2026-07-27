„Betra að vera sein og sæt en fljót og ljót“

„Ég hef gaman af því þegar eitthvað sérstakt eða umdeilt kemur í tísku og setur Internetið alveg á hliðina,“ segir hin 21 árs gamla Snædís Baldursdóttir sem elskar tísku og hlakkar alltaf til að klæða sig upp. Hún starfar á leikskóla og sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla samhliða því að sinna fyrirsætustörfum í frítíma sínum. Í haust stefnir hún á lögfræðinám við Háskóla Íslands.
Snædís fer sínar eigin leiðir í tískunni og sækir mikinn innblástur til vinkvenna sinna og annarra kvenna úr fjölskyldunni. Hún passar vel upp á fermingarkjólinn sinn sem hangir enn inn í skáp og leyfir sér frekar að mæta aðeins of seint og vel til höfð en að mæta tímanlega. Blaðamaður ræddi við Snædísi um tískuna og fataskápinn.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Fyrir mig snýst tískan að miklu leyti um að upphefja hversdagsleikann. Ég vakna á morgnana og er spennt að finna mér föt sem hæfa deginum. Það gerir ótrúlega mikið fyrir mig að vera í fötum sem mér líður vel í og ég er ánægð með.
Síðan hef ég líka gaman af því þegar eitthvað sérstakt eða umdeilt kemur í tísku og setur Internetið alveg á hliðina. Eins og á þar síðasta ári þegar Labubu-bangsarnir ollu mikilli umræðu og því fylgdu mjög skiptar skoðanir, mér fannst skemmtilegt að fylgjast með því.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ein af mínum uppáhalds flíkum er loðvesti sem ég keypti í vintage búð í Suður-Frakklandi árið 2018. Það er með risastórri hettu sem mér finnst mjög töff yfirlýsing. Nýlega keypti ég mér líka pinnahæla frá Giuseppe Zanotti sem eru í miklu uppáhaldi þessa dagana.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Það er mjög misjafnt, flesta daga er ég bara í kósígallanum og klæði mig síðan upp fyrir kvöldið eða helgina en kósí fötin verða samt alveg að vera pínu svöl líka. Síðan þegar ég er að fara eitthvað fínt get ég alveg verið vandræðalega lengi að finna það rétta, en ég hugsa að það sé betra að vera sein og sæt heldur en fljót og ljót.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Stíllinn minn er sambland af glamúr og grunge. Hann er frekar kvenlegur en með aðeins grófari eiginleikum. Ég vel mér oft áberandi aukahluti eins og funky belti eða mikið af skartgripum og finnst gaman að blanda saman málmum, mynstrum og mismunandi áferð.
Eitt sem einkennir klæðaburðinn minn eru andstæður. Ég elska að para saman flíkur sem virðast alls ekki eiga að passa saman og láta þær síðan ganga upp.
Í sumar hef ég verið að vinna með meira boho-víbrur og sótt innblástur frá hippatímabilinu og tónlistarhátíðinni Coachella, þar sem mér finnst oft mjög skemmtilegar pælingar í gangi.
Hefur stíllinn binn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já mjög mikið og hann á eflaust eftir að halda áfram að þróast. Ég pældi frekar lítið í tísku þegar ég var yngri og vildi helst bara vera í þægilegum fötum.
Áhuginn kviknaði hjá mér þegar ég horfði á kvikmyndir á par við Clueless og Breakfast at Tiffany’s, þar sem klæðnaðurinn spilar lykilhlutverk í frásögninni. Þá fór ég svolítið að prófa mig áfram og gramsa í gamla dótinu hennar mömmu en hún á aragúa af töff aukahlutum.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Ó já, eitt það skemmtilegasta sem ég geri er að punta mig fyrir eitthvað tilefni og klæða mig upp. Mér finnst oft gaman að vera pínulítið overdressed. Á hinn bóginn finnst mér mjög næs að fara aftur í kósígallann eftir langan dag.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Ég pæli mikið í sniðinu á flík og mér finnst skipta máli að fötin séu vönduð. Sniðið getur alveg verið „make or break“ þannig mér finnst oft gott að fara til saumakonu og láta sníða og laga að mínum smekk. Mér finnst geggjað að eiga eitthvað alveg einstakt, þannig ég læt stundum sérsauma á mig eða tek smá DIY heima.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni ?
Audrey Hepburn er mín stærsta fyrirmynd í tísku og bara lífinu. Ég hef mjög gaman af gamla Hollywood stílnum; fallegar silúettur og glæsileiki, aðsniðnar flikur og föt sem ýkja línur kvenlíkamans.
Ég er sérstaklega ánægð að sjá að korsilett og svipuð snið hafa komið aftur í tískuna nýlega. Sjónvarpsþættirnir Scream Queens hafa líka veitt mér mikinn innblástur í gegnum tíðina, þó ég klæði mig kannski ekki alveg þannig frá degi til dags.
Ég á ótrúlega mikið af smart fólki í kringum mig eins og ömmu mína Guðfinnu og bestu vinkonu mína Wiktoriu en þær veita mér mikinn innblástur.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
„Wear the clothes don’t let the clothes wear you!“. Alltaf að gera flíkurnar að sínum eigin og ekki að týnast í þeim, maður má taka upp pláss.
Síðan langar mig ekki að sjá fleiri karlmenn í tátiljum eða ballerínu sokkum.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Úff já, mörg. Ég var einu sinni mikið að vinna með að vera í alltof stórum blazer og jakkafatabuxum, síðan paraði ég einhverjum skítugum strigaskóm við, það var ekki alveg málið. Það er líka ekkert alltof langt síðan, því miður. Vinkonur mínar kalla þetta „business casual tímabilið“.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali?
Já, mér finnst oft mjög gott að fá álit þeirra sem eru mér nánastir. Ég er heppin að eiga hreinskilnar vinkonur sem segja mér alltaf ef þeim finnst eitthvað ekki alveg vera að virka, síðan þarf maður bara að meta sjálfur hvað maður vill taka til sín og láta annað sem vind um eyru þjóta.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Ég verð að segja gamli skólabúningurinn minn frá því ég var átta ára og bjó á Marbella.
Það þurftu allir að klæðast skyrtu og ullarvesti eða polo bol og pilsi. Mér fannst þessi búningur alveg geggjaður, mér leið alltaf eins og það væri sparifatadagur í skólanum og fannst ég líka svolítið eins og Angus Young sem skemmdi ekki fyrir.
Önnur eftirminnileg flík er fermingarkjóllinn minn frá Sandro en ég á hann ennþá einhvers staðar upp í skáp.
Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?
Mér finnst capri buxur vera mjög inn núna í sumar, ég para þær oft með opnum eða flatbotna skóm. Ég hef líka verið að vinna svolítið með strandarkjóla og samfestinga, svo myndi ég segja að skemmtileg sólgleraugu væru alltaf sumar-nauðsyn.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Bara að hafa sjálfstraust og hafa gaman, það hvernig þú berð þig skiptir miklu meira máli en hverju þú klæðist.