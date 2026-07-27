Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“

Veðurguðirnir hafa strítt íbúum höfuðborgarsvæðisins undanfarið en leyfðu þeim loksins að fá smá sól um helgina. Stjörnurnar streymdu fáklæddar út undir beran himin, fengu sér svaladrykk og nutu blíðunnar.
Ef Instagram-færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) þeim.
Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir stillti sér upp fyrir mynd.
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Áhrifavaldurinn, raunveruleikastjarnan og útvarpsmaðurinn Patrekur Jaime fagnaði tíu árum í bransanum og sýndi smá bak við tjöldin í undirbúningnum.
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Sunneva Einars skellti sér í litun og spurði fylgjendur sína hvort þeir sæju í hvaða stjörnumerki hún væri út frá hárinu.
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Guðrún Svava Egilsdóttir, Gugga í gúmmíbát, lauk fjögurra sýninga törn af leikritinu Ástarseyði Bergamólíó kroppinbaks. Hún birti skemmtilegt myndband af sér með mótleikaranum Starkaði Péturssyni þar sem þau voru óvænt komin í sama kjólinn.
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Áhrifavaldurinn Kristín Pétursdóttir hefur greinilega skemmt sér vel um helgina því hún virðist hafa týnt sólgleraugum.
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Dorritt Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, heldur áfram að gera gott mót á samfélagsmiðlum og birti í vikunni myndband af sér í baðfötunum að detta úr kajak ofan í læk.
Dansarinn og fasteignasalinn Tara Sif mætti í partý með svörtu þema sem hentaði henni afskaplega vel.
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Birgitta Líf mætti líka í afmælið og pósaði með Töru Sif.
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Áslaug Arna fagnaði með Ragnari Jónassyni sem hélt upp á fimmtugsafmæli sitt í SoHo Farmhouse á Bretlandi.
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Bríet hélt tónleika í Ásbrekkunni sinni.
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Sveindís Jane Jónsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu, birti myndaröð af sér með kærasta sínum, enska knattspyrnumanninum Rob Holding, og segist þakklát.
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Samfélagsmiðlastjarnan Móeiður Lárusdóttir hefur verið á Íslandi undanfarið að njóta rigningarinnar og íslensk bakkelsis og fagnaði í vikunni hundrað ára afmæli ömmu sinnar.
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A post shared by Móeiður Lárusdóttir (@moeidur)
Þá birti hún aðra færslu þess efnis að þau hjónin yrðu áfram í Grikklandi næstu tvö árin en þau hafa búið þar síðan 2022 þar sem eiginmaður hennar, Hörður Björgvin Magnússon, spilar með Panathinaikos.
Birna Kristín Kristjánsdóttir varð tvöfaldur Íslandsdmeistari, í langstökki og boðhlaupi, á Meistaramótinu í frjálsum um helgina.
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A post shared by Birna Kristjansdottir (@birnakristink)
Tískupæjann og gleraugnasalinn Pattra Sriyanonge birti glæsilegar myndir af sér úr brúðkaupi Guðnýjar Maju Riba og Vignis Hreinssonar fyrr í mánuðinum.
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A post shared by Pattra Sriyanonge (@pattrasriya)
Áhrifavaldaparið Ástrós Traustadóttir og Adam Helgason eiga von á öðru barni og standa í framkvæmdum, það er ekki ódýrt.
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A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
Útvarpskonan Jóhanna Helga hefur verið í sumarfríi á Spáni undanfarið og fagnaði lokakvöldinu með glæsilegri mynd.
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A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9)
Markaðsstýran og ofurskvísan Ásgerður Diljá skálaði í miðborginni fyrir sólinni.
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A post shared by ÁSGERÐUR DILJÁ (@asgerdurdilja)
Hönnunarneminn Patricia Dúa er með glæsilegan stíl og bar af í bænum um helgina.
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A post shared by DÚA LANDMARK (@patriciaduat)
Séra Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands tók þátt í Druslugöngunni sem fór fram á laugardag og flutti ávarp.
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A post shared by Guðrún Karls Helgudóttir (@gudrun.biskup_)