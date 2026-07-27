Lífið

Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“

Magnús Jochum Pálsson og Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifa
Lífið var ansi fjörugt hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Lífið var ansi fjörugt hjá stjörnum landsins í liðinni viku. Instagram

Veðurguðirnir hafa strítt íbúum höfuðborgarsvæðisins undanfarið en leyfðu þeim loksins að fá smá sól um helgina. Stjörnurnar streymdu fáklæddar út undir beran himin, fengu sér svaladrykk og nutu blíðunnar.

Ef Instagram-færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) þeim.

Brynhildur stillti sér upp

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir stillti sér upp fyrir mynd.

Patrekur Jaime hélt menningarviðburð ársins

Áhrifavaldurinn, raunveruleikastjarnan og útvarpsmaðurinn Patrekur Jaime fagnaði tíu árum í bransanum og sýndi smá bak við tjöldin í undirbúningnum.

Sér maður stjörnumerkið út frá hárinu?

Sunneva Einars skellti sér í litun og spurði fylgjendur sína hvort þeir sæju í hvaða stjörnumerki hún væri út frá hárinu.

Erfitt þegar stjörnurnar eru í sama dressinu

Guðrún Svava Egilsdóttir, Gugga í gúmmíbát, lauk fjögurra sýninga törn af leikritinu Ástarseyði Bergamólíó kroppinbaks. Hún birti skemmtilegt myndband af sér með mótleikaranum Starkaði Péturssyni þar sem þau voru óvænt komin í sama kjólinn.

Lýsir eftir sólgleraugum

Áhrifavaldurinn Kristín Pétursdóttir hefur greinilega skemmt sér vel um helgina því hún virðist hafa týnt sólgleraugum.

Dorrit datt í lækinn

Dorritt Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, heldur áfram að gera gott mót á samfélagsmiðlum og birti í vikunni myndband af sér í baðfötunum að detta úr kajak ofan í læk.

Dorrit í brasi.

Sátt í svörtu

Dansarinn og fasteignasalinn Tara Sif mætti í partý með svörtu þema sem hentaði henni afskaplega vel.

Skvísu-dúó

Birgitta Líf mætti líka í afmælið og pósaði með Töru Sif.

Fagnaði með fimmtugum Ragnari

Áslaug Arna fagnaði með Ragnari Jónassyni sem hélt upp á fimmtugsafmæli sitt í SoHo Farmhouse á Bretlandi.

Bríet í Ársbrekku

Bríet hélt tónleika í Ásbrekkunni sinni.

„Heppnasta stelpa allra tíma“

Sveindís Jane Jónsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu, birti myndaröð af sér með kærasta sínum, enska knattspyrnumanninum Rob Holding, og segist þakklát.

Hundrað ára afmæli á Íslandi og fleiri ár í Grikklandi

Samfélagsmiðlastjarnan Móeiður Lárusdóttir hefur verið á Íslandi undanfarið að njóta rigningarinnar og íslensk bakkelsis og fagnaði í vikunni hundrað ára afmæli ömmu sinnar.

Þá birti hún aðra færslu þess efnis að þau hjónin yrðu áfram í Grikklandi næstu tvö árin en þau hafa búið þar síðan 2022 þar sem eiginmaður hennar, Hörður Björgvin Magnússon, spilar með Panathinaikos. 

Tvöfaldur Íslandsmeistari

Birna Kristín Kristjánsdóttir varð tvöfaldur Íslandsdmeistari, í langstökki og boðhlaupi, á Meistaramótinu í frjálsum um helgina.

Elskar ástina

Tískupæjann og gleraugnasalinn Pattra Sriyanonge birti glæsilegar myndir af sér úr brúðkaupi Guðnýjar Maju Riba og Vignis Hreinssonar fyrr í mánuðinum.

Framkvæmdir og barneignir

Áhrifavaldaparið Ástrós Traustadóttir og Adam Helgason eiga von á öðru barni og standa í framkvæmdum, það er ekki ódýrt.

Lokakvöldið á Spáni

Útvarpskonan Jóhanna Helga hefur verið í sumarfríi á Spáni undanfarið og fagnaði lokakvöldinu með glæsilegri mynd.

Skál í borginni

Markaðsstýran og ofurskvísan Ásgerður Diljá skálaði í miðborginni fyrir sólinni.

Tískudrottning í Reykjavík

Hönnunarneminn Patricia Dúa er með glæsilegan stíl og bar af í bænum um helgina. 

Biskup á Druslugöngu

Séra Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands tók þátt í Druslugöngunni sem fór fram á laugardag og flutti ávarp. 

 

Stjörnulífið


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