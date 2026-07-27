Lífið

Guð­ný Ljós­brá og Katrín Björk eignuðust dreng

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðný og Katrín trúlofuðu sig fyrir ári síðan.
Guðný og Katrín trúlofuðu sig fyrir ári síðan. Instagram

Guðný Ljósbrá Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri Wake Up Reykjavík og áhrifavaldur, og Katrín Björk Kristjánsdóttir félagsráðgjafi eignuðust dreng. Þær greina frá þessu með færslu á samfélagsmiðlum.

„Ljúfasti drengurinn lét ljós sitt skína þann 18. júlí og gerði okkur að fjölskyldu, fyrstu dagarnir hafa verið draumi líkast og nú tekur allt lífið við,“ skrifa þær í sameiginlegri færslu á Instagram.

Með færslunni birtu þær fallegar fjölskyldumyndir frá fyrstu dögunum.

Guðný og Katrín Björk trúlofuðu sig fyrir ári síðan en þær hafa verið saman frá árinu 2018.

Guðný er framkvæmdastjóri ferðaþjónustufyrirtækisins Wake Up Reykjavík ásamt því að hafa vakið athygli fyrir matreiðslumyndbönd á samfélagsmiðlum. Katrín Björk er menntaður félagsráðgjafi. Þær 

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