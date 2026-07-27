Guðný Ljósbrá Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri Wake Up Reykjavík og áhrifavaldur, og Katrín Björk Kristjánsdóttir félagsráðgjafi eignuðust dreng. Þær greina frá þessu með færslu á samfélagsmiðlum.
„Ljúfasti drengurinn lét ljós sitt skína þann 18. júlí og gerði okkur að fjölskyldu, fyrstu dagarnir hafa verið draumi líkast og nú tekur allt lífið við,“ skrifa þær í sameiginlegri færslu á Instagram.
Með færslunni birtu þær fallegar fjölskyldumyndir frá fyrstu dögunum.
View this post on Instagram A post shared by Guðný Ljósbrá (@gudnyljosbra)
A post shared by Guðný Ljósbrá (@gudnyljosbra)
Guðný og Katrín Björk trúlofuðu sig fyrir ári síðan en þær hafa verið saman frá árinu 2018.
Guðný er framkvæmdastjóri ferðaþjónustufyrirtækisins Wake Up Reykjavík ásamt því að hafa vakið athygli fyrir matreiðslumyndbönd á samfélagsmiðlum. Katrín Björk er menntaður félagsráðgjafi. Þær