Lífið

Elegans í hæstu hæðum í fimm­tugs­af­mæli ársins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnaði fimmtugsafmælinu sínu í Soho Farmhouse síðastliðinn mánudag.
Rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnaði fimmtugsafmælinu sínu í Soho Farmhouse síðastliðinn mánudag. Felicity Fox

Rithöfundurinn Ragnar Jónasson varð fimmtugur síðastliðinn mánudag og það er vægt til orða tekið að segja að hann hafi fagnað tímamótunum með pompi og prakt. Eftir veisluhöld í Hvammsvík helgina áður fagnaði Ragnar með fjölbreyttum hópi vina á glæsihótelinu Soho Farm House í Bretlandi á afmælisdaginn sjálfan.

Rithöfundar, listamenn, breskar stórstjörnur, stjórnmálafólk og aðrir lífskúnstnerar komu þar saman til að fagna Ragnari og næntís stjarnan Chesney Hawkes tróð upp. Góðir vinir fluttu fallegar ræður og gestir stigu trylltan dans þegar plötusnúður spilaði eitís lög fram á nótt. 

Ragnar, sem hefur skrifað fjölda vinsælla bóka, er mikill afmælismaður, heldur upp á tímamótin á ári hverju en fór alla leið í ár og hefur verið að skipuleggja þetta í um tvö ár. 

Meðal gesta voru fyrrum ráðherrann Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, glæpasagnadrottningin Yrsa Sigurðardóttir, píanósnillingurinn Víkingur Heiðar Ólafsson, listamaðurinn Daniel Lismore, athafnakonan Heiða Magnúsdóttir og leikararnir Katherine McNamara og Will Tudor úr bresku þáttunum Shadowhunters. 

Soho Farmhouse er hluti af Soho House keðjunni sem er meðlimaklúbbur fyrir lista-og athafnafólk úr ýmsum áttum og margar af stærstu stjörnum heims eru þar meðlimir. Hótelið er staðsett í Oxford-héraði í Englandi og er einkar glæsilegt sveitahótel. 

Hér má sjá vel valdar myndir úr teitinu: 

Víkingur Heiðar, Halla Oddný, Tatíana Hallgríms og Ragnar Jónasson glæsileg í fimmtugsafmælinu.Felicity Fox
Ragnar ásamt Heiðu Magnúsdóttur og Sölva Blöndal.Felicity Fox
Chesney Hawkes tók meðal annars smellinn One & Only.Felicity Fox
Bóka-umboðsmaðurinn David H Headley, Ragnar og listamaðurinn Daniel Lismore.Felicity Fox
Ragnar áritar bók hér með Chesney Hawkes, Kíru dóttur sinni, Tómasi bróður sínum og Will Tudor.Felixity Fox
Breski rithöfundurinn Anthony Horowitz hélt ræðu.Felicity Fox
Helgi Jóhannsson læknir í Bretlandi.Felicity Fox
Glæsilegir fegðar, Ragnar Jónasson og Jónas Ragnarsson.Felicity Fox
Kíra Ragnarsdóttir flutti fallega ræðu fyrir pabba sinn.Felicity Fox
Chesney Hawkes í fantafjöri.Felicity Fox
Glæsipar, Tatíana Hallgrímsdóttir og afmælisbarnið Ragnar Jónasson. Felicity Fox
Viktor Lorange, Kamilla Einarsdóttir, Ragnar Jónasson og Tómas Jónasson.Felicity Fox
Flott fjölskylda! Kíra, Ragnar, Jónas, Natalía og Tómas.Felicity Fox
Tómas, Ragnar og Víkingur Heiðar skáluðu í kvöldsólinni í bresku sveitinni. Felicity Fox
Sigurbjörn Þorkelsson, Heiða Magnúsdóttir, Rósa Kristinsdóttir og Hersir Aron Ólafsson.Felicity Fox
Ragnar, Jónas og Tómas í sínu fínasta pússi.Felicity Fox
Breski leikarinn Will Tudor.Felicity Fox
Glæsileg hjón, Halla Oddný og Víkingur Heiðar.Felicity Fox
Ragnar gaf gestum eintak af smásagnasafninu Kistunni.Felicity Fox
Jónas Ragnarsson sætur í sólinni.Felicity Fox
Breska leikkonan Katherine McNamara.Felicity Fox
Flott fegðin! Kíra, Ragnar og Natalía.Felicity Fox
Gestir að borða forréttinn.Felicity Fox
Mikið stuð, mikil gleði!Felicity Fox
Katherine McNamara, Ragnar og Will Tudor.Felicity Fox
Daniel Lismore og Ragnar.Felicity Fox
Rósa Kristinsdóttir, Ebba Guðný Guðmundsdóttir, Thor Thors, Áslaug Kristjánsdóttir og Yrsa Sigurðardóttir.Felicity Fox
Sól og stemning.Felicity Fox
Ragnar var í skýjunum með afmælið.Felicity Fox
Yrsa Sigurðardóttir, glæpasagnadrottning og ofurpæja.Felicity Fox
Áslaug Arna og Ragnar Jónasson skáluðu.Felicity Fox
Ragnar bauð gesti velkomna.Felicity Fox
Írska útvarpsstjarnan Ryan Tubridy var svokallaður toast-master eða ræðu-stjóri.Felicity Fox
Ragnar sker afmæliskökuna ásamt dætrum sínum, Kíru og Natalíu.Felicity Fox
Chesney Hawkes og Ragnar brosmildir.Felicity Fox
Fjörið byrjaði snemma!Felicity Fox
Elegant hjón! Kjartan Ólafsson forstjóri Transition Lab og Ásta Sóllilja Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri KLAK.Felicity Fox
Chesney Hawkes fékk áritaða bók!Felicity Fox
Thor Thors, Heiða Magnúsdóttir, Sigurbjörn Þorkelsson og Ólafur Þór Þórhallsson.Felicity Fox
Jill Green, Anthony Horowitz, Ryan Tubridy og Ragnar á spjalli.Felicity Fox
Kíra og Natalía spjalla við Chesney Hawkes ásamt Ragnari.Felicity Fox
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