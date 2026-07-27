Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. júlí 2026 12:03 Rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnaði fimmtugsafmælinu sínu í Soho Farmhouse síðastliðinn mánudag. Felicity Fox Rithöfundurinn Ragnar Jónasson varð fimmtugur síðastliðinn mánudag og það er vægt til orða tekið að segja að hann hafi fagnað tímamótunum með pompi og prakt. Eftir veisluhöld í Hvammsvík helgina áður fagnaði Ragnar með fjölbreyttum hópi vina á glæsihótelinu Soho Farm House í Bretlandi á afmælisdaginn sjálfan. Rithöfundar, listamenn, breskar stórstjörnur, stjórnmálafólk og aðrir lífskúnstnerar komu þar saman til að fagna Ragnari og næntís stjarnan Chesney Hawkes tróð upp. Góðir vinir fluttu fallegar ræður og gestir stigu trylltan dans þegar plötusnúður spilaði eitís lög fram á nótt. Ragnar, sem hefur skrifað fjölda vinsælla bóka, er mikill afmælismaður, heldur upp á tímamótin á ári hverju en fór alla leið í ár og hefur verið að skipuleggja þetta í um tvö ár. Meðal gesta voru fyrrum ráðherrann Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, glæpasagnadrottningin Yrsa Sigurðardóttir, píanósnillingurinn Víkingur Heiðar Ólafsson, listamaðurinn Daniel Lismore, athafnakonan Heiða Magnúsdóttir og leikararnir Katherine McNamara og Will Tudor úr bresku þáttunum Shadowhunters. Soho Farmhouse er hluti af Soho House keðjunni sem er meðlimaklúbbur fyrir lista-og athafnafólk úr ýmsum áttum og margar af stærstu stjörnum heims eru þar meðlimir. Hótelið er staðsett í Oxford-héraði í Englandi og er einkar glæsilegt sveitahótel. Hér má sjá vel valdar myndir úr teitinu: Víkingur Heiðar, Halla Oddný, Tatíana Hallgríms og Ragnar Jónasson glæsileg í fimmtugsafmælinu.Felicity Fox Ragnar ásamt Heiðu Magnúsdóttur og Sölva Blöndal.Felicity Fox Chesney Hawkes tók meðal annars smellinn One & Only.Felicity Fox Bóka-umboðsmaðurinn David H Headley, Ragnar og listamaðurinn Daniel Lismore.Felicity Fox Ragnar áritar bók hér með Chesney Hawkes, Kíru dóttur sinni, Tómasi bróður sínum og Will Tudor.Felixity Fox Breski rithöfundurinn Anthony Horowitz hélt ræðu.Felicity Fox Helgi Jóhannsson læknir í Bretlandi.Felicity Fox Glæsilegir fegðar, Ragnar Jónasson og Jónas Ragnarsson.Felicity Fox Kíra Ragnarsdóttir flutti fallega ræðu fyrir pabba sinn.Felicity Fox Chesney Hawkes í fantafjöri.Felicity Fox Glæsipar, Tatíana Hallgrímsdóttir og afmælisbarnið Ragnar Jónasson. Felicity Fox Viktor Lorange, Kamilla Einarsdóttir, Ragnar Jónasson og Tómas Jónasson.Felicity Fox Flott fjölskylda! 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Kíra, Ragnar og Natalía.Felicity Fox Gestir að borða forréttinn.Felicity Fox Mikið stuð, mikil gleði!Felicity Fox Katherine McNamara, Ragnar og Will Tudor.Felicity Fox Daniel Lismore og Ragnar.Felicity Fox Rósa Kristinsdóttir, Ebba Guðný Guðmundsdóttir, Thor Thors, Áslaug Kristjánsdóttir og Yrsa Sigurðardóttir.Felicity Fox Sól og stemning.Felicity Fox Ragnar var í skýjunum með afmælið.Felicity Fox Yrsa Sigurðardóttir, glæpasagnadrottning og ofurpæja.Felicity Fox Áslaug Arna og Ragnar Jónasson skáluðu.Felicity Fox Ragnar bauð gesti velkomna.Felicity Fox Írska útvarpsstjarnan Ryan Tubridy var svokallaður toast-master eða ræðu-stjóri.Felicity Fox Ragnar sker afmæliskökuna ásamt dætrum sínum, Kíru og Natalíu.Felicity Fox Chesney Hawkes og Ragnar brosmildir.Felicity Fox Fjörið byrjaði snemma!Felicity Fox Elegant hjón! 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