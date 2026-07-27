Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. júlí 2026 22:17 Hópurinn sem stendur að sýningunni Með allt á hreinu. Aftur á móti Bogi Ágústsson brá sér í hlutverk Sigurjóns digra í síðustu sýningunum af Með allt á hreinu. Er hann orðinn eins konar heiðursleikari sviðslistarhópsins Aftur á móti að sögn skipuleggjanda. „Við ætluðum upprunalega að sýna einhverjar fimmtán sýningar en svo var eftirspurnin svo mikil að við bættum við aukasýningum,“ segir Kristinn Óli Haraldsson, betur þekktur sem Króli, en hann er einn forsvarsmanna sviðslistarhópsins Aftur á móti. Þetta er þriðja sumarið sem Aftur á móti tekur yfir Háskólabíó og setur á svið alls kyns sýningar. Ein þeirra er Með allt á hreinu sem er byggð á samnefndri kvikmynd. Eggert Þorleifsson sem fór með hlutverk Dúdda í kvikmyndinni steig á svið með hópnum í hlutverki Sigurjóns digra. Eggert Þorleifsson og Villi vandræðaskáld fóru með hlutverk í sýningunni.Aftur á móti „Þá kom í ljós að Eggert Þorleifsson, sem var búinn að leika með okkur Sigurjón digra, og gerði það alveg stórkostlega, myndi ekki komast þannig að við ákváðum að fá einhvern annan til að leika það og Bogi Ágústsson er svona heiðursleikari Aftur á móti,“ segir Kristinn. Bogi Ágústsson, fyrrverandi fréttamaður Rúv, steig fyrst á svið í fyrra þegar hann hljóp í skarðið fyrir Kristbjörgu Kjeld. „Hann er náttúrulega Vesturbæingur í húð og hár og gamall bekkjarbróðir Eggerts, þannig að þá lá svona beinast við að heyra í honum og hann rúllaði þessu gjörsamlega upp.“ Bogi fékk handritið og lagið afhent samdægurs og sýndi tvær sýningar með hópnum. „Hann stóð sig með hreinni prýði, alveg frábær,“ segir Kristinn. „Það tók nú ekki langan tíma að sannfæra hann. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég hringi í hann og bið hann um að koma og leika eitthvað skrýtið hlutverk hérna í Háskólabíói.“ Ragga Gísla og Berglind Alda sem fóru báðar með hlutverk Hörpu Sjafnar.Aftur á móti „Við finnum okkur alltaf eitthvað að gera“ „Þetta er langstærsta sumarið hingað til, bæði hvað varðar fjölda sýninga og sömuleiðis áhorfendatölur. Við vissum ekki alveg hverju við máttum búast við frá því að við lögðum af stað í þetta. Þetta sprengdi alla væntingaskala okkar og það er gaman líka að fólk sé til í að mæta hérna yfir hásumarið og sitja inni í dimmum sal og horfa á okkur skemmta okkur,“ segir hann. „Það er nánast erfitt að geta ekki annað eftirspurn fyllilega, það voru færri sem komust að en vildu, sérstaklega á Með allt á hreinu en sömuleiðis aðrar sýningar eins og Ástarseyði Bergamólíós kroppinbaks.“ Aðspurður hvort hópurinn stefni á annað sumar í Háskólabíó hljómar Kristinn jákvæður. „Þetta var þriðja sumarið okkar þannig að það væri gaman að halda áfram og við munum halda áfram, hvort sem það er í formi sumarleikhúss í Háskólabíói eða einhvers annars, við finnum okkur alltaf eitthvað að gera.“ Leikhús Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Lífið „Betra að vera sein og sæt en fljót og ljót“ Tíska og hönnun Seyfried syrgir Finn sinn Lífið Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Lífið Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Lífið Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Lífið Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Lífið Fleiri fréttir Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Sjá meira