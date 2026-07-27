Lífið

Bogi Ágústs­son á fjölunum sem Sigur­jón digri

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hópurinn sem stendur að sýningunni Með allt á hreinu.
Hópurinn sem stendur að sýningunni Með allt á hreinu. Aftur á móti

Bogi Ágústsson brá sér í hlutverk Sigurjóns digra í síðustu sýningunum af Með allt á hreinu. Er hann orðinn eins konar heiðursleikari sviðslistarhópsins Aftur á móti að sögn skipuleggjanda.

„Við ætluðum upprunalega að sýna einhverjar fimmtán sýningar en svo var eftirspurnin svo mikil að við bættum við aukasýningum,“ segir Kristinn Óli Haraldsson, betur þekktur sem Króli, en hann er einn forsvarsmanna sviðslistarhópsins Aftur á móti.

Þetta er þriðja sumarið sem Aftur á móti tekur yfir Háskólabíó og setur á svið alls kyns sýningar. Ein þeirra er Með allt á hreinu sem er byggð á samnefndri kvikmynd. Eggert Þorleifsson sem fór með hlutverk Dúdda í kvikmyndinni steig á svið með hópnum í hlutverki Sigurjóns digra.

Eggert Þorleifsson og Villi vandræðaskáld fóru með hlutverk í sýningunni.Aftur á móti

„Þá kom í ljós að Eggert Þorleifsson, sem var búinn að leika með okkur Sigurjón digra, og gerði það alveg stórkostlega, myndi ekki komast þannig að við ákváðum að fá einhvern annan til að leika það og Bogi Ágústsson er svona heiðursleikari Aftur á móti,“ segir Kristinn.

Bogi Ágústsson, fyrrverandi fréttamaður Rúv, steig fyrst á svið í fyrra þegar hann hljóp í skarðið fyrir Kristbjörgu Kjeld.

„Hann er náttúrulega Vesturbæingur í húð og hár og gamall bekkjarbróðir Eggerts, þannig að þá lá svona beinast við að heyra í honum og hann rúllaði þessu gjörsamlega upp.“

Bogi fékk handritið og lagið afhent samdægurs og sýndi tvær sýningar með hópnum.

„Hann stóð sig með hreinni prýði, alveg frábær,“ segir Kristinn.

„Það tók nú ekki langan tíma að sannfæra hann. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég hringi í hann og bið hann um að koma og leika eitthvað skrýtið hlutverk hérna í Háskólabíói.“

Ragga Gísla og Berglind Alda sem fóru báðar með hlutverk Hörpu Sjafnar.Aftur á móti

„Við finnum okkur alltaf eitthvað að gera“

„Þetta er langstærsta sumarið hingað til, bæði hvað varðar fjölda sýninga og sömuleiðis áhorfendatölur. Við vissum ekki alveg hverju við máttum búast við frá því að við lögðum af stað í þetta. Þetta sprengdi alla væntingaskala okkar og það er gaman líka að fólk sé til í að mæta hérna yfir hásumarið og sitja inni í dimmum sal og horfa á okkur skemmta okkur,“ segir hann.

„Það er nánast erfitt að geta ekki annað eftirspurn fyllilega, það voru færri sem komust að en vildu, sérstaklega á Með allt á hreinu en sömuleiðis aðrar sýningar eins og Ástarseyði Bergamólíós kroppinbaks.“

Aðspurður hvort hópurinn stefni á annað sumar í Háskólabíó hljómar Kristinn jákvæður.

„Þetta var þriðja sumarið okkar þannig að það væri gaman að halda áfram og við munum halda áfram, hvort sem það er í formi sumarleikhúss í Háskólabíói eða einhvers annars, við finnum okkur alltaf eitthvað að gera.“

Leikhús


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