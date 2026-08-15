Innlent

Miðflokksmenn helmingi lík­legri til að segja já en Sjálf­stæðis­menn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðrún Hafsteinsdóttir, formenn flokkanna.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðrún Hafsteinsdóttir, formenn flokkanna. Vísir/Samsett

Miðflokksmenn eru helmingi líklegri til að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en Sjálfstæðismenn.

Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samkvæmt honum er svo mjótt á munum fylkinganna að hann er ekki tölfræðilega marktækur en 51,5% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að greiða atkvæði með og 48,5% þeirra á móti.

Athygli vekur að 14% prósent aðspurðra sem sögðust kjósa Miðflokkinn ætla að segja já. Sérstaklega þegar það er borið við þau 9% Sjálfstæðismanna sem svöruðu á sama veg. Miðflokksmenn eru þannig, samkvæmt þjóðarpúlsinum, rúmlega helmingi líklegri til að greiða atkvæði með viðræðum en Sjálfstæðismenn.

Eins og fyrr segir sögðust 51,5% þeirra sem tóku afstöðu myndu velja já en 48,5% nei. Það er ekki tölfræðilega marktækur munur en vikmörkin eru 2,5 prósentustig. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 7% enn óákveðin og 1% vildi ekki svara.

Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já og stuðningur er einnig meiri meðal háskólamenntaðra. Kjósendur stjórnarflokkanna og Vinstri grænna eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi viðræðna en kjósendur stjórnarandstöðuflokkanna ólíklegri.

Tæplega níu af hverjum tíu sem styðja ríkisstjórnina hyggjast segja já en þeir eru aðeins 14% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ekki.

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