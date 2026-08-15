Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. ágúst 2026 15:41 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðrún Hafsteinsdóttir, formenn flokkanna. Vísir/Samsett Miðflokksmenn eru helmingi líklegri til að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en Sjálfstæðismenn. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samkvæmt honum er svo mjótt á munum fylkinganna að hann er ekki tölfræðilega marktækur en 51,5% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að greiða atkvæði með og 48,5% þeirra á móti. Athygli vekur að 14% prósent aðspurðra sem sögðust kjósa Miðflokkinn ætla að segja já. Sérstaklega þegar það er borið við þau 9% Sjálfstæðismanna sem svöruðu á sama veg. Miðflokksmenn eru þannig, samkvæmt þjóðarpúlsinum, rúmlega helmingi líklegri til að greiða atkvæði með viðræðum en Sjálfstæðismenn. Eins og fyrr segir sögðust 51,5% þeirra sem tóku afstöðu myndu velja já en 48,5% nei. Það er ekki tölfræðilega marktækur munur en vikmörkin eru 2,5 prósentustig. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 7% enn óákveðin og 1% vildi ekki svara. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já og stuðningur er einnig meiri meðal háskólamenntaðra. Kjósendur stjórnarflokkanna og Vinstri grænna eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi viðræðna en kjósendur stjórnarandstöðuflokkanna ólíklegri. Tæplega níu af hverjum tíu sem styðja ríkisstjórnina hyggjast segja já en þeir eru aðeins 14% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ekki. Skoðanakannanir Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Innlent Fannst hann ekki geta haldið áfram Erlent Fleiri fréttir Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Sjá meira