Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var skiljanlega ósáttur eftir leikinn við FH í Kaplakrikanum í Bestu deild karla í fótbolta í gær og hafði ýmislegt til síns máls þegar hann gagnrýndi dómara leiksins í leikslok. Stúkan ræddi þessi vafaatriði í leik sem þurfti á marki að halda en endaði með markalausu jafntefli.
Mark var dæmt af Blikum, leikmaður FH komst upp með að verja boltann með hendi innan teigs og annar FH-ingur komst upp með að stíga á liggjandi leikmann Blika.
„Óli fór bara beint bara í dómarann, eðlilega kannski, Baldur,“ spurði Jóhann Fjalar Skaptason sem sá um Stúkuna að þessu sinni.
„Já, ég held að það séu hérna bara stóru atriðin í þessum leik,“ sagði Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar. Þeir tóku fyrst fyrir markið sem dæmt var af Blikum á 22. mínútu.
„Ég var nú þarna á vellinum í fyrri hálfleik og mér hefur enn þá ekki almennilega tekist að sjá annað en það að þeir séu að hanga utan í hvor öðrum. Er þetta nógu mikið til þess að hann detti?“ spurði Bjarni Guðjónsson, sérfræðingur Stúkunnar.
„Þetta er það lítið en ef að Ásgeir hefði skorað þá hefði maður kannski hugsað: Já, mögulegt að dæma á þetta en þetta er óralangt í burtu og það hefði engin áhrif á leikinn. Það finnst mér líka sérstakt í ákvörðuninni,“ sagði Baldur.
Þeir viðurkenna báðir að þeir hefðu verið ósáttir sem þjálfarar við að fá svona dóm á sig.
„Já, það hefði sennilega eitthvað aðeins fokið í mann,“ sagði Bjarni.
Þeir fóru líka yfir það þegar leikmaður FH varði skot með hendi og þegar Kristján Flóki Finnbogason steig ofan á Blika.
Atvikið með hendina var auðvitað sérstakt því það var Jóhannes Kristinn Bjarnason, sonur Bjarna, sem varði skotið með hendinni. Bjarni viðurkenndi að dæma hefði átt víti á son hans.
„Þetta er óskiljanlegt. Gunnar dómari stendur fjóra metra frá þessu og manni finnst hann bara horfa beint á þetta. Þannig að hann hlýtur að meta þessa ákvörðun. Ég held að hann sjái þetta hundrað prósent og hann meti þetta sem ekki henti. Af hverju gerir hann það?“ spurði Baldur. Bjarni tók undir það.
„Það er ekkert annað hægt en að dæma víti. Höndin er í óeðlilegri stöðu og fyrir þá leikmenn sem lenda í þessari stöðu þá verða þeir bara að taka þessu í andlitið,“ sagði Bjarni.
Þeir eru síðan báðir sammála um að það hefði átt að gefa Kristjáni Flóka rauða spjaldið fyrir að stíga ofan á liggjandi Blika en hér fyrir neðan má sjá alla umræðuna um atvikin sem Blikar voru skiljanlega mjög ósáttir við.