Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Valur Páll Eiríksson skrifar 21. júlí 2026 13:31 Sölvi Geir Ottesen er temmilega bjartsýnn fyrir kvöldið. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, er temmilega bjartsýnn fyrir leik liðsins við Hapoel Beer Sheva frá Ísrael í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í Víkinni í kvöld. Búast megi við opnum og skemmtilegum leik. Hapoel er ísraelskur meistari og býsna sterkt lið, jafnvel sterkara en ungversku meistararnir sem Víkingur sló út í síðustu umferð. Klippa: Sölvi Geir ræðir ísraelsku gestina „Þetta er alvöru verkefni og frábært fótboltalið, skemmtilegt lið myndi ég segja. Þeir eru mjög aggressívir og djarfir í sinni pressu og spila boltanum vel á milli sín. Ég býst bara við skemmtilegum leik,“ segir Sölvi Geir. Víkingar geta mættir hnarreistir til leiks eftir sigurinn í síðasta verkefni og hafa þá sett óvænt tap gegn Þór í Bestu deildinni um helgina til hliðar. „Það er svona kannski eitt það jákvæða við svona þétt prógram að þú hefur engan tíma til að svekkja þig. Það var kannski aðeins eftir leik og í fluginu á leið heim. En síðan þarf maður bara að fara að spá í næsta leik, undirbúa hann. Það er bara áfram gakk.“ Æfing gærdagsins var sérlega löng þar sem farið var yfir taktísk atriði fyrir leik dagsins. „Það er alveg nóg að fara yfir og við erum með langan vídjófund þar sem við reynum að fara yfir eins mikið efni og við getum. Það er stutt á milli leikja og þétt prógram. Strákarnir þurftu að vera þolinmóðir að fara yfir taktíska hlutann og ég veit að þetta er ekki skemmtilegasti hlutinn af fótboltanum sem leikmaður,“ „En þetta er mikilvægt og þeir kvörtuðu ekkert, þrátt fyrir smá rok og rigningu. Þeir eru einbeitt og vilja fá upplýsingar fyrir svona mikilvæga leiki,“ segir Sölvi Geir. Fleira kemur fram í viðtalinu við Sölva sem má sjá í heild í spilaranum. Leikur Víkings og Hapoel hefst klukkan 19:00 í kvöld og er sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Víkingur Reykjavík Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Fleiri fréttir Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ Sjá meira