Íslenski boltinn

Pressuóðir Ísraelar í Víkinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir Ottesen er temmilega bjartsýnn fyrir kvöldið.
Sölvi Geir Ottesen er temmilega bjartsýnn fyrir kvöldið. Vísir/Pawel

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, er temmilega bjartsýnn fyrir leik liðsins við Hapoel Beer Sheva frá Ísrael í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í Víkinni í kvöld. Búast megi við opnum og skemmtilegum leik.

Hapoel er ísraelskur meistari og býsna sterkt lið, jafnvel sterkara en ungversku meistararnir sem Víkingur sló út í síðustu umferð.

Klippa: Sölvi Geir ræðir ísraelsku gestina

„Þetta er alvöru verkefni og frábært fótboltalið, skemmtilegt lið myndi ég segja. Þeir eru mjög aggressívir og djarfir í sinni pressu og spila boltanum vel á milli sín. Ég býst bara við skemmtilegum leik,“ segir Sölvi Geir.

Víkingar geta mættir hnarreistir til leiks eftir sigurinn í síðasta verkefni og hafa þá sett óvænt tap gegn Þór í Bestu deildinni um helgina til hliðar.

„Það er svona kannski eitt það jákvæða við svona þétt prógram að þú hefur engan tíma til að svekkja þig. Það var kannski aðeins eftir leik og í fluginu á leið heim. En síðan þarf maður bara að fara að spá í næsta leik, undirbúa hann. Það er bara áfram gakk.“

Æfing gærdagsins var sérlega löng þar sem farið var yfir taktísk atriði fyrir leik dagsins.

„Það er alveg nóg að fara yfir og við erum með langan vídjófund þar sem við reynum að fara yfir eins mikið efni og við getum. Það er stutt á milli leikja og þétt prógram. Strákarnir þurftu að vera þolinmóðir að fara yfir taktíska hlutann og ég veit að þetta er ekki skemmtilegasti hlutinn af fótboltanum sem leikmaður,“

„En þetta er mikilvægt og þeir kvörtuðu ekkert, þrátt fyrir smá rok og rigningu. Þeir eru einbeitt og vilja fá upplýsingar fyrir svona mikilvæga leiki,“ segir Sölvi Geir.

Fleira kemur fram í viðtalinu við Sölva sem má sjá í heild í spilaranum.

Leikur Víkings og Hapoel hefst klukkan 19:00 í kvöld og er sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

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