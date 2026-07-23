Jónatan Ingi Jónsson, leikmaður Vals, fagnar því að vera kominn á fullt með liðinu eftir erfið ökklameiðsli. Hann glímir í raun enn við meiðslin en lætur það ekki á sig fá. Hann stefnir á að spila alla leiki sem eftir eru.
„Það er allt annað að sitja og horfa á heldur en að geta verið úti á vellinum. Það er bara virkilega ánægjulegt að líða aðeins betur í skrokknum og gera það sem manni finnst skemmtilegast að gera,“ segir Jónatan sem hefur komið aftur inn í lið Vals að undanförnu.
Hann segir skrokkinn þó ekki vera kominn í hans besta stand.
„Ég hef alveg verið betri. Þetta tekur bara langan tíma og þetta verður örugglega svolítið vont, þetta tímabil, en samt bærilegt. Mér líður bara fínt.“
Jónatan meiddist illa á ökkla í bikarleik við KR í Egilshöll rétt áður en leikar hófust í Bestu deildinni. Það tók hann þrjá mánuði að komast út á völl.
„Ég sleit einhver liðbönd í ökklanum þarna á móti KR. Það bara tekur mjög langan tíma að jafna sig, sérstaklega þegar maður er að þjösnast á þessu.“
Hann er þá enn að koma sér í leikform.
„100 prósent. Ég hef lítið náð að æfa en það hefur aðeins verið að koma núna síðustu tvær vikur. Ég er klárlega að vinna upp leikform, það er hellingur búinn af leikjum, því miður, en það er líka hellingur eftir og ég stefni á að spila alla leiki sem eru eftir,“
Jónatan játar því að hann gæti komið inn í Valslið á betri stað. Tímabilið hefur verið vonbrigði fram til þessa og þá hefur það tapað fyrstu þremur leikjunum undir stjórn Chris Brazell, eftir uppsögn Hermanns Hreiðarssonar.
„Já. Það er ekkert hægt að fela sig á bakvið það. Það hefur verið sambland svona tíu þátta sem hefur áhrif á það. Við leikmenn getum bara litið í eigin barm og við þurfum allir að stíga upp. Svo höfum við verið óheppnir með meiðsli, sum voru vituð en önnur, eins og mín, var ekki búist við. En nú þurfum við allir að snúa bökum saman. Það þýðir ekkert að vorkenna sjálfum okkur,“ segir Jónatan.
Það sé því gott að fá nú Evrópuverkefni þar sem Valur mætir Zrinjski Mostar í kvöld að Hlíðarenda áður en þeir halda utan í útileikinn í næstu viku.
„Ég held það klárlega. Burt séð frá því hvar við erum í deildinni þá er alltaf gaman að spila þessa Evrópuleiki. Svo förum við saman út í næstu viku sem þéttir alltaf hópinn. Við fáum viku á milli sem er mjög gott. Ég held það sé engin spurning að það sé gott að fá smá breik frá deildinni og einblína á þetta,“ segir Jónatan.
Viðtalið má sjá í heild í spilaranum að neðan.