Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Gunnar Egill Daníelsson skrifar 21. júlí 2026 18:45 Afturelding er komið í úrslit Mjólkurbikarsins. Guðmundur/Vísir Afturelding er komin í úrslitaleik Mjólkurbikars karla í fótbolta í fyrsta sinn í sögunni eftir 4-3 sigur á Fylki í vítaspyrnukeppni í undanúrslitum á Tekk vellinum í Árbæ í kvöld. Staðan að loknum venjulegum leiktíma og framlengingu var 1-1. Afturelding mætir Breiðabliki í úrslitaleik á Laugardalsvelli 11. september næstkomandi. Fyrri hálfleikur venjulegs leiktíma var afar fjörugur. Afturelding byrjaði betur en Fylkir tók svo yfir þegar hálfleikurinn var rúmlega hálfnaður. Þrátt fyrir að bæði lið hafi fengið góð færi var hins vegar markalaust að loknum fyrri hálfleik. Síðari hálfleikur í venjulegum leiktíma hófst ekki síður fjörlega þar sem Joacim Holtan fékk dauðafæri fyrir Aftureldingu á 47. mínútu þegar hann skaut í hliðarnetið en mínútu síðar náði Fylkir forystunni. Theodór Ingi Óskarsson átti þá laglega stungusendingu inn fyrir á Tuma Fannar Gunnarsson sem var mjög grimmur og tæklaði boltann framhjá Arnari Daða Jóhannessyni og í bláhornið áður en markvörðurinn náði til hans. Eftir markið hóf Fylkir að gefa nokkuð eftir og á 65. mínútu jafnaði Afturelding metin. Bjartur Bjarmi Barkarson komst þá í góða stöðu hægra megin í vítateig Fylkis, renndi föstum bolta fyrir með jörðinni þar sem Hlynur Sævar Jónsson fékk boltann í sig þaðan sem hann fór í eigið net, sjálfsmark. Leikurinn lokaðist töluvert eftir jöfnunarmarkið en á 85. Mínútu fékk Tumi Fannar tækifæri til að skora annað mark sitt en skot hans af stuttu færi var varið af Arnari Daða og bakfallsspyrna Guðmunds Tyrfingssonar í kjölfarið fór framhjá. Staðan var því 1-1 að loknum venjulegum leiktíma og þar af leiðandi þurfti að grípa til framlengingar. Í framlengingunni byrjaði Afturelding af miklum krafti og fékk nokkur mjög góð færi. Það besta fékk Bart Kooistra á 95. mínútu þegar hann slapp einn í gegn en Ólafur Kristófer varði skot Kooistra úr miðjum vítateignum afar vel. Fylkir fékk sömuleiðis gott færi á 101. mínútu þegar Dagur Traustason átti fasta fyrirgjöf af hægri kantinum, Andi Hoti hreinsaði frá en beint í fætur Kára Sigfússonar sem tók skotið við vítateigslínuna en það fór rétt framhjá markinu. Staðan var því enn 1-1 að loknum fyrri hálfleik framlengingarinnar. Í síðari hálfleik fékk Dagur sannkallað dauðafæri á 112. mínútu þegar Kári átti frábæra fyrirgjöf af hægri kantinum en skallinn af markteig fór framhjá markinu. Þremur mínútum síðar fékk Elmar Kári Enesson Cogic sömuleiðis dauðafæri hjá Aftureldingu þegar boltinn datt fyrir hann á markteignum, Elmar Kári tók skotið en Ólafur Kristófer var snöggur út og varði glæsilega aftur fyrir, þó Afturelding hafi síðan ekki fengið hornspyrnu. Áfram var jafnt að loknum síðari hálfleik framlengingarinnar og því þurfti vítaspyrnukeppni til þess að knýja fram sigurvegara. Í vítaspyrnukeppninni reyndist Afturelding hlutskarpara þar sem Arnar Daði gerði sér lítið fyrir og varði þrjár vítaspyrnur. Atvik leiksins Á 102. mínútu í framlengingu vildi Fylkir fá dæmda vítaspyrnu en fékk ekki þegar Andi Hoti hrinti Aroni Snæ Guðbjörnssyni með báðum höndum innan vítateigs, þegar sá síðarnefndi reyndi að ná til fyrirgjafar af hægri kantinum. Gunnar Oddur Hafliðason dómari sá hins vegar ekki ástæðu til þess að flauta. Stjörnur og skúrkar Ólafur Kristófer Helgason og Arnar Daði Jóhannesson léku báðir mjög vel í markinu hjá báðum liðum og vörðu nokkrum sinnum einstaklega vel. Arnar Daði reyndist þá hetjan í vítaspyrnukeppninni og þar með leiknum þegar hann varði þrjár spyrnur með glæsilegum hætti. Í upphafi síðari hálfleiks kom Dagur Traustason inn á fyrir Eyþór Aron Wöhler, sem náði sér ekki á strik, og komst Dagur sömuleiðis lítið í takt við leikinn, missti boltann nokkrum sinnum, klúðraði sannkölluðu dauðafæri í síðari hálfleik framlengingarinnar og klúðraði síðustu vítaspyrnu vítaspyrnukeppninnar. Dómarinn Gunnar Oddur Hafliðason var með fullkomin tök á leiknum í fyrri hálfleik en í þeim síðari var því þveröfugt farið. Gunnar Oddur missti öll tök eftir að fyrsta markið leit dagsins ljós. Hann hóf skyndilega að sleppa því að dæma aukaspyrnur á augljós brot og dæmdi þess í stað aukaspyrnur þegar enginn gerðist brotlegur. Auk þess sleppti Gunnar Oddur því sem virtist vera klár vítaspyrna í framlengingunni. Stemning og umgjörð Stemningin var hreinlega frábær enda ekki á hverjum degi sem tvö Lengjudeildarlið eigast við í undanúrslitum Mjólkurbikarsins. Frábærlega var mætt og stuðningurinn virkilega góður af hálfu stuðningsfólks beggja liða. Umgjörðin hjá Fylki var þá til mikillar fyrirmyndar og vel að öllu staðið á Tekk vellinum. Mjólkurbikar karla Fylkir Afturelding