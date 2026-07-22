„Það er rosalega gott að vera kominn hingað og vel tekið á móti manni,“ segir Ari Leifsson, nýjasti leikmaður Stjörnunnar. Hann verður með liðinu gegn Ilves í forkeppni Sambandsdeildarinnar á morgun.
Fyrsti leikur Ara var hins vegar gegn KR um helgina sem Stjarnan tapaði 5-0. Ari kom inn af bekknum í leiknum og hafði aðeins náð einni æfingu fyrir leik. Eins góðar móttökur og hann fékk í Garðabæ voru þær ekki eins hlýlegar hjá þeim svarthvítu í Vesturbæ.
„Það var ekki beint gaman að byrja á þessu en svona er þetta. KR-ingarnir eru með flott lið á góðum stað og við vorum ekki á okkar besta degi. Þeir refsuðu okkur.“
Ari kemur því inn í lið sem er undir töluverðu álagi, og spilar tvo til þrjá leiki í viku.
„Það er í rauninni bara geggjað. Maður vill þetta frekar en eitthvað langt undirbúningstímabil, þó það sé kannski skynsamlegra. Þetta er töluvert skemmtilegra, maður er að kynnast öllum og koma sér í gírinn,“ segir Ari.
Ari snýr heim til Íslands til að semja við Stjörnuna. Hann hafði verið í atvinnumennsku frá árinu 2020, fyrst hjá Strömgodset í Noregi og svo Kolding í Danmörku. Hann segir tímann þar ytra hafa liðið hratt.
„Hann var mjög fljótur að líða, mér líður nánast eins og þetta hafi varla gerst. Þetta er búið að gerast mjög hratt. Hann var mjög sveiflukenndur. Ég var búinn að æfa með liðinu í viku og þá kom Covid. Þá tóku við skrýtnir tímar eins og allir þekkja en þegar það var komið í eðlilegan farveg þá gat maður farið að njóta þess að búa úti. Þetta var smá einangrun eins og allsstaðar. En eftir það var þetta ótrúlega gaman,“
„Það var allur gangurinn á þessu. Maður glímdi við mikil meiðsli í fyrra sem tók sinn toll, þegar maður getur ekki spilað er það erfitt. En það var hápunktur í Noregi, góðir sigrar þar og mikill uppgangur,“ segir Ari um há- og lágpunkta á þessum sex árum.
Stærsti hápunkturinn var þó líklega fæðing dóttur hans á síðasta ári. Þar varð ákveðinn vendipunktur sem varð til þess að íhuga þyrfti hvort halda ætti áfram úti eða að koma heim. Það hefur legið fyrir um nokkurra mánaða skeið að leiðin lægi heim þegar samningur hans í Danmörku rann út nú í sumar.
„Í byrjun árs tökum við stöðuna og sjáum hvar landið liggur. Við eignuðumst dóttur í fyrra, hún er 16 mánaða, svo forgangsatriðin breyttust. Við skoðuðum bæði að vera áfram úti og að koma heim. Þetta var í raun það sem okkur leyst best á,“ segir Ari.
Hann var mikið orðaður við Val. Ari staðfestir að hann hafi náð samkomulagi við Valsmenn en aðstæður hafi breyst þegar Hermanni Hreiðarssyni, sem stýrði Ara hjá Fylki á sínum tíma, var sagt upp störfum fyrir nokkrum vikum síðan.
Og varstu sem sagt á leið í Val þangað til fyrir korteri síðan?
„Já, ég held að það sé ekkert leyndarmál. Við vorum með samkomulag en svo breyttust aðstæður og forsendur. Við þurftum að ræða saman eftir það og svo fór sem fór. En ég er mjög sáttur við það að vera hér í dag,“ segir Ari.
Var það brotthvarf Hermanns sem gerði að verkum að það breyttist?
„Já, þetta er í raun á báða bóga. Það urðu breyttar forsendur og öðruvísi aðstæður. Þetta var kannski ekki alveg besta umhverfið eins og staðan var þarna. En það voru margir aðrir þættir heldur en aðeins maður sjálfur sem höfðu áhrif á þetta,“ segir Ari.
Chris Brazell tók við af Hermanni út leiktíðina en svo tekur Halldór Árnason við Val að leiktíðinni lokinni.
Aðspurður hvort Stjarnan hafi þá alltaf verið kostur númer tvö segir Ari svo ekki vera, enda hafi aðeins einn kostur verið í stöðunni þar sem hann var búinn að semja munnlega við Valsmenn. Það þurfti því að endurmeta stöðuna þegar ákveðið var að hætta við skiptin á Hlíðarenda.
„Reyndar ekki. Þegar hitt kemur upp þá þarf að skoða stöðuna. Hitt var komið á hreint en svo breyttist það. Ég ræddi við fullt af félögum hérna heima og gaman að sjá að flest öll lið hafa bætt umhverfið og stigið upp, sem er bara flott að sjá,“
„En svo kom Stjarnan upp og það gekk mjög hratt allt saman. Það var eiginlega bara á einum degi og svo var maður kominn í hóp, nánast,“ segir Ari.
Viðtalið má sjá í heild í spilaranum.
Ari verður hluti af liði Stjörnunnar sem mætir Ilves frá Finnlandi á Samsung-vellinum í Sambandsdeild Evrópu á morgun. Valur og Vestri eiga einnig leiki á morgun og allir þrír verða í beinni hjá Sýn Sport Ísland.