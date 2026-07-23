Lionel Messi var ekki valinn besti leikmaður heimsmeistaramótsins, sem hneykslaði marga knattspyrnuspekinga, enda fór hann fyrir argentínska landsliðinu á mótinu og var efstur í afar mörgum mikilvægum tölfræðiþáttum hjá liðinu.
Fótboltatölfræðingar fóru líka að velta fyrir sér hvernig tölfræði Messi kæmi út í samanburði við meðaltölfræði liðsfélaga hans. Niðurstaðan af því var að frammistaða Messi á HM 2026 sló öllum öðrum við hvað varðar yfirburði meðal liðsfélaga sinna.
Messi var þannig ofar en sjálfur Diego Armandi Maradona á HM í Mexíkó 1986 sem hefur verið kallað af mörgum heimsmeistaramót sem einn maður vann.
Messi skoraði átta mörk og gaf fjórar stoðsendingar á heimsmeistaramótinu og kom því með beinum hætti að tólf af nítján mörkum. Hann kom reyndar með beinum hætti að þrettánda markinu þar sem hefði vel mátt skrá fimmtu stoðsendinguna á hann en það var dæmt sjálfsmark og stoðsendingin þurrkuð út.
Þegar svokölluð tölfræðieinkunn er reiknuð út hjá Messi og liðsfélögum hans kemur í ljós að hann var með 8,79 í meðaleinkunn en liðsfélagar hans aðeins 6,96. Hér er allt tekið fyrir eins og skot, sköpuð færi, heppnaðar sendingar, tæklingar og annað sem skráð er niður hjá hverjum leikmanni á HM.
Þessar tölfræðieinkunnir þýða að Messi var með 1,83 í hærri meðaleinkunn en aðrir argentínskir leikmenn á þessu heimsmeistaramóti.
Þegar Maradona var með fimm mörk og fimm stoðsendingar á HM í Mexíkó fyrir fjörutíu árum var hann með hærri meðaleinkunn en Messi, 9,00, en liðsfélagar hans skiluðu líka meira til liðsins að meðaltali eða 7,26 í leik. Maradona var því með 1,74 hærri meðaleinkunn en liðsfélagar sínir sem er minni munur en hjá Messi í ár.
Í þriðja sæti á þessum lista er síðan Messi sjálfur frá því fyrir fjórum árum þegar hann var með 8,53 í meðaleinkunn en restin af argentínska liðinu var með meðaleinkunn upp á 7,00. Þar munaði því 1,53 og því vantaði tilfinnanlega meira frá öðrum leikmönnum til að Argentína gæti varið heimsmeistaratitilinn.
Næstir á eftir eru síðan Eusebio með Portúgal 1966 og Johan Cruyff með Hollandi 1964 en allan topp tíu listann má sjá hér fyrir neðan.
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