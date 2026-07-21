„Þetta lítur bara illa út“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 11:30 Skagamenn fengu til sín stór nöfn fyrir tímabilið en gengi liðsins síðustu vikur hefur verið hræðilegt. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Skagamenn eru á slæmum stað í Bestu deild karla í fótbolta, búnir að tapa fimm deildarleikjum í röð og hafa fengið á sig sautján mörk í þessum fimm leikjum. Stúkan ræddi stöðuna á Skagaliðinu sem er á leið í harða fallbaráttu en ekki í toppbaráttuna eins og margir bjuggust við. „Þeir eru að koma okkur neikvætt á óvart því þeir eru náttúrulega bara miklu neðar en ég bjóst við miðað við mannskap. Ég var held ég að spá þeim fjórða sæti fyrir mót,“ sagði Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar. „Núna eru þeir alveg að sogast niður í fallsæti, búnir að tapa fimm í röð og þetta lítur bara illa út,“ sagði Baldur. Jóhann Fjalar Skaptason sem sá um Stúkuna að þessu sinni vildi fá skoðun Bjarna Guðjónssonar á stöðunni í uppeldisbænum sínum. „Hefurðu áhyggjur?“ spurði Jóhann. Baldur Sigurðsson og Bjarni Guðjónsson ræða hér stöðuna á Skagaliðinu.Sýn Sport „Já, maður hefur áhyggjur og hættan við það þegar þú raðar inn svona mikið af stórum nöfnum á skömmum tíma er að hinir fara að búast við því að einhverjir fari að taka grípa boltann og þú þurfir að gera minna,“ sagði Bjarni en bætti við: Virkar ekki svoleiðis í fótbolta „Það bara virkar ekki svoleiðis í fótbolta. Þú ert með ellefu leikmenn þarna og það þurfa allir einhvern veginn að vera að vinna í sömu átt og leggja jafn hart að sér. Það er enginn einn leikmaður sem ber uppi heilt lið nema í einstaka tilfellum úti í heimi einhvers staðar en á Íslandi gerist það ekki,“ sagði Bjarni. „Þarna verða bara allir að vera með og þarna eru hugsanlega bara of margir sem gera ráð fyrir að einhverjir aðrir séu að halda boltanum eða keyra þetta áfram,“ sagði Bjarni. Hafa öll vopn sem þeir þurfa „Þeir hafa öll vopn sem þeir þurfa til þess að enda á fínum stað í haust en það er ákveðið bras núna. Að tapa fimm leikjum í röð, eins og Baldur segir, er þungt,“ sagði Bjarni. „Lárus Orri hefur dálítið komið fram í viðtölum og réttilega bent á svona ákveðna tölfræði, að þeir eigi að vera búnir að skora fleiri mörk og vera með fleiri stig, en það er kannski svona þessi væntu stig, væntu mörk og öll þessi tölfræði sem er til,“ sagði Baldur. Búnir að vera lifa í einhverri lygi „Það er alveg rétt. Þetta hafa verið naum töp í flestum leikjum. Þeir eru búnir að vera lifa í einhverri lygi en núna kemur bara skellurinn. Þetta var lélegasta frammistaða þeirra í sumar. Þetta er bara skellur á móti Keflavík, liði sem er ætlað að vera miklu neðar í deildinni. Þannig að það gæti verið einhver svona núllpunktur. Heyrðu, nú þurfum við bara aðeins að hreinsa til,“ sagði Baldur. „Þá er ég ekki að tala um í leikmannahópi eða eitthvað þannig. Bara setjast niður og nú ætlum við bara að núllstilla okkur og koma brjálaðir inn í næsta leik og byrja bara á að skora eitt mark og sjá hvert það leiðir okkur í þessa bestu tilfinningu í heimi sem er að vinna, ná einum sigri, sem að þeir þurfa svo sannarlega að fara að fá,“ sagði Baldur en það má horfa á alla umfjöllunina um Skagaliðið hér fyrir neðan. 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