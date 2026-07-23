Veggmynd sem listamaðurinn Tvboy málaði í Barselóna til heiðurs Ferran Torres eftir sigur Spánar á heimsmeistaramótinu var skemmd með veggjakroti.
Torres var hetja spænska liðsins í úrslitaleiknum því hann skoraði sigurmarkið í framlengingu en nú er hann orðinn fórnarlamb pólitískra deilna sem tengjast sjálfsmynd Katalóníu.
Veggmyndin hans var skemmd aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hún var afhjúpuð í borginni.
Listaverkið var sett upp í verkamannahverfinu Gracia í Barcelona aðeins 48 klukkustundum eftir að Spánverjar lyftu heimsbikarnum. Það sýndi Torres í spænsku treyjunni, haldandi á og kyssandi heimsmeistarabikarinn. Skemmdarvargar létu til skarar skríða aðfaranótt miðvikudags.
Hópur katalónskra aðskilnaðarsinna skemmdi verkið í mótmælaskyni við það að Torres keppti fyrir Spán, að sögn frönsku sjónvarpsstöðvarinnar RMC. Þeir máluðu andlit leikmannsins hvítt og krotuðu pólitísk slagorð yfir veggmyndina, þar á meðal „Fjandans Spánn“ og „Við viljum katalónsk landslið“.
TvBoy, listamaðurinn á bak við verkið, staðfesti á samfélagsmiðlum sínum að hann myndi mála hana aftur. Hann hét því að halda verkefni sínu áfram þrátt fyrir skemmdarverkin.
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