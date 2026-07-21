Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Þorsteinn Hjálmsson skrifar 21. júlí 2026 18:30 FH heldur toppsætinu eftir stóran sigur á Stjörnuliðinu. Anton/Vísir FH sigraði Stjörnuna í kvöld 7-3 í ótrúlegum leik í Kaplakrika. FH enn á toppnum í Bestu deildinni eftir sigurinn og hefur skorað 20 mörk í síðustu þremur leikjum. Um var að ræða toppslag í deildinni á milli tveggja heitustu liða deildarinnar. FH hafði fyrir leikinn ekki tapað í níu leikjum í röð og skorað flest mörk allra liða og á toppnum í deildinni. Stjarnan hins vegar var taplaus í síðustu sjö leikjum og það lið sem hafði fengið fæst mörk á sig í deildinni. Síðasta tap Stjörnunnar kom einmitt gegn FH. Mikil ákefð var í leiknum í kvöld og ljóst að bæði lið ætluðu að selja sig dýrt. Fyrsta færi leiksins féll fyrir Hafrúnu Birnu Helgadóttur sem þrumaði boltanum í slá Stjörnu marksins af stuttu færi á 8. mínútu. Á 14. mínútu kom fyrsta mark leiksins þegar Ída Marín Hermannsdóttir þrumaði boltanum í slá og inn eftir fyrirgjöf frá Ingibjörgu Magnúsdóttur. Ída Marín að skora í fjórða leiknum í röð í Bestu deildinni. Tólf mínútum seinna skoraði Ída Marín aftur. Slapp hún þá ein í gegnum vörn Stjörnunnar eftir góða sókn FH og lagði boltann snyrtilega í hornið fram hjá Bridgette Nicole Skiba í marki gestanna. Stjörnukonur náðu þó að svara fyrir sig skömmu seinna þegar Andrea Mist Pálsdóttir skoraði beint úr hornspyrnu. Á þessum kafla var leikurinn eins og borðtennis, sóknir á báða bóga stanslaust. FH-ingar nýttu sér þó færin sín mun betur. Á 32. mínútu skoraði Birna Kristín Björnsdóttir gott mark eftir að hún hafði sloppið í gegn. Tveimur mínútum seinna kom fjórða mark FH þegar Hafrún Birna Helgadóttir átti gott skot fyrir utan teiginn eftir að FH tók hornspyrnu stutt. Lá boltinn í markhorninu og staðan því 4-1 í hálfleik í fjörugum leik. Síðari hálfleikurinn fór ekki eins hratt af stað og sá fyrri, en bíða þurfti fram á 68. mínútu að næsta mark kæmi. Það skoraði varamaðurinn Murielle Tiernan í tómt mark FH eftir að Aldís Guðlaugsdóttir hafði mistekist að grípa fyrirgjöf inn á teig heimakvenna. FH skoraði sitt fyrsta mark í síðari hálfleiknum skömmu seinna þegar Hrönn Haraldsdóttir nýtti sér misskilning á milli varnarmanna og Bridgette Nicole Skiba í marki Stjörnunnar og kom boltanum í autt markið. Staðan varð svo 6-2 á 77. mínútu þegar Nia Raisa Christopher, nýkomin inn á, kom boltanum í netið eftir vel útfærða hornspyrnu hjá heimakonum. Markaflóði hélt svo bara áfram enda færin að koma á færibandi. Næst skoraði Hrönn sitt annað mark í leiknum af stuttu færi eftir góðan undirbúning frá Niu Raisa Christopher. Lokamark leiksins kom á síðustu mínútu venjulegs leiktíma þegar Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir kom boltanum í netið fyrir Stjörnuna eftir að hafa fylgt á eftir skoti sem var varið. Atvik leiksins Þessi leikur einn og sér er bara atvikið. Að fá tíu marka leik þar sem færin voru svo gott sem óteljandi þá er erfitt að setja fingur á eitthvert eitt atvik sem stóð sérstaklega upp úr. Frábær skemmtun í Kaplakrika. Stjörnur og skúrkar Ída Marín skoraði tvö í dag og hefði hæglega getað skorað fleiri enda óð hún í færum. Er hún komin með ellefu mörk í sumar í Bestu deildinni. Annars var sóknarleikur FH til háborinnar fyrirmyndar í kvöld. Sjaldan séð jafn vel útfærðan sóknarleik og í kvöld í Bestu deildinni. Skúrkurinn er kannski varnarleikur Stjörnunnar sem hafði fyrir leikinn verið sá besti í sumar. Það er hins vegar ekkert grín að lenda í svona hakkavél eins og FH liðið er að verða. Dómarar Stefán Ragnar Guðlaugsson var í fullri vinnu í dag að flauta á miðju, enda var miðjan tekin tólf sinnum. Aðeins eitt gult spjald í leiknum í mjög vel dæmdum leik. Stemning og umgjörð Flott umgjörð hjá FH að vanda og þeir sem mættu á völlinn í grámanum og bleytunni í Kaplakrika fengu nóg fyrir peninginn. Besta deild kvenna FH Stjarnan