„Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Valur Páll Eiríksson skrifar 23. júlí 2026 09:02 Hólmar Örn kemst aftur á völlinn eftir bann í kvöld. Vísir/Lýður Valberg „Það er alltaf gaman að spila í Evrópu og fá öðruvísi mótherja. Við erum að mæta góðu liði svo við þurfum að vera á tánum og nýta okkar möguleika hérna heima,“ segir Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, um leik kvöldsins við Zrinjski Mostar í Sambandsdeild Evrópu. Leikurinn fer fram á Hlíðarenda klukkan 19:15 í kvöld og er sá fyrsti sem Valsmenn spila í Evrópu þetta árið. Zrinjski hefur tvisvar komið hingað til lands og tapað fyrir Breiðabliki í bæði skipti, síðast í fyrra. Þó er um að ræða öflugt lið. „Þetta er öflugt lið. Við þurfum að eiga góðan leik til þess að fara út með góð úrslit,“ segir Hólmar. Hann hlakkar til að komast aftur á völlinn eftir að hafa afplánað tveggja leikja bann í Bestu deildinni. „Já. Maður er búinn að sitja hjá og horfa aðeins á þetta. Ég er við góða heilsu líkamlega og hlakka til að komast út á völl aftur,“ segir Hólmar sem segir óþægilegt að fylgjast með úr stúkunni. Gengi Vals hefur verið undir væntingum í sumar. Hólmar segir margt hafa haft áhrif þar á en allt líti til bjartari vegar. „Við erum að fá fullt af leikmönnum til baka núna úr meiðslum og bönnum. Við höfum verið óheppnir með meiðsli allt tímabilið. En við getum tekið síðasta hálftímann á móti Fram, þó við höfum verið einum færri, þá vorum við komnir með fullt af leikmönnum á völlinn sem hafa spilað saman áður og eru góðir leikmenn. Ég held að það horfi bjartar fram á veginn,“ segir Hólmar. „Andinn er bara fínn og í takti við það að okkur finnst hópurinn vera að breikka og það eru að koma fleiri möguleikar, leikmenn til að velja úr og spila mismunandi leikstíla gegn mismunandi mótherja.“ Valur ákvað að gera breytingar er Hermann Hreiðarsson var látinn fara sem þjálfari liðsins eftir örfáa mánuði í starfi. Chris Brazell er tekinn við en Valur hefur tapað öllum þremur leikjunum undir hans stjórn hingað til. Hefur þetta haft áhrif á hópinn? „Þetta hefur alltaf áhrif. Nú hefur maður verið hérna í gegnum nokkur þjálfaraskipti og auðvitað horfa leikmenn líka inn á við. Það er partur af þessu. Það er auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn. Þetta er partur af þessu og við þurfum bara að fókusa á sjálfa okkur og sjá til þess að maður skili góðri frammistöðu og sjá hvert það tekur okkur.“ Viðtalið við Hólmar í heild má sjá að neðan. Klippa: Erfið staða en allt á uppleið Evrópuleikir dagsins: 16:30 RFS - Vestri (Sýn Sport Ísland 2) 19:00 Stjarnan - Ilves (Sýn Sport Ísland 2) 19:15 Valur - Zrinjski Mostar (Sýn Sport Ísland) Valur Besta deild karla Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Fótbolti Féll í yfirlið í miðjum leik Sport Kærustuparið gerði það sem engum hafði tekist í sögu heimsleikanna Sport Fleiri fréttir Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Sjá meira