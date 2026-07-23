Íslenski boltinn

„Auð­veldara að reka einn þjálfara en 23 leik­menn“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hólmar Örn kemst aftur á völlinn eftir bann í kvöld.
Hólmar Örn kemst aftur á völlinn eftir bann í kvöld. Vísir/Lýður Valberg

„Það er alltaf gaman að spila í Evrópu og fá öðruvísi mótherja. Við erum að mæta góðu liði svo við þurfum að vera á tánum og nýta okkar möguleika hérna heima,“ segir Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, um leik kvöldsins við Zrinjski Mostar í Sambandsdeild Evrópu.

Leikurinn fer fram á Hlíðarenda klukkan 19:15 í kvöld og er sá fyrsti sem Valsmenn spila í Evrópu þetta árið. Zrinjski hefur tvisvar komið hingað til lands og tapað fyrir Breiðabliki í bæði skipti, síðast í fyrra. Þó er um að ræða öflugt lið.

„Þetta er öflugt lið. Við þurfum að eiga góðan leik til þess að fara út með góð úrslit,“ segir Hólmar.

Hann hlakkar til að komast aftur á völlinn eftir að hafa afplánað tveggja leikja bann í Bestu deildinni.

„Já. Maður er búinn að sitja hjá og horfa aðeins á þetta. Ég er við góða heilsu líkamlega og hlakka til að komast út á völl aftur,“ segir Hólmar sem segir óþægilegt að fylgjast með úr stúkunni.

Gengi Vals hefur verið undir væntingum í sumar. Hólmar segir margt hafa haft áhrif þar á en allt líti til bjartari vegar.

„Við erum að fá fullt af leikmönnum til baka núna úr meiðslum og bönnum. Við höfum verið óheppnir með meiðsli allt tímabilið. En við getum tekið síðasta hálftímann á móti Fram, þó við höfum verið einum færri, þá vorum við komnir með fullt af leikmönnum á völlinn sem hafa spilað saman áður og eru góðir leikmenn. Ég held að það horfi bjartar fram á veginn,“ segir Hólmar.

„Andinn er bara fínn og í takti við það að okkur finnst hópurinn vera að breikka og það eru að koma fleiri möguleikar, leikmenn til að velja úr og spila mismunandi leikstíla gegn mismunandi mótherja.“

Valur ákvað að gera breytingar er Hermann Hreiðarsson var látinn fara sem þjálfari liðsins eftir örfáa mánuði í starfi. Chris Brazell er tekinn við en Valur hefur tapað öllum þremur leikjunum undir hans stjórn hingað til. Hefur þetta haft áhrif á hópinn?

„Þetta hefur alltaf áhrif. Nú hefur maður verið hérna í gegnum nokkur þjálfaraskipti og auðvitað horfa leikmenn líka inn á við. Það er partur af þessu. Það er auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn. Þetta er partur af þessu og við þurfum bara að fókusa á sjálfa okkur og sjá til þess að maður skili góðri frammistöðu og sjá hvert það tekur okkur.“

Viðtalið við Hólmar í heild má sjá að neðan.

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Evrópuleikir dagsins:

  • 16:30 RFS - Vestri (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:00 Stjarnan - Ilves (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:15 Valur - Zrinjski Mostar (Sýn Sport Ísland)
Valur Besta deild karla Sambandsdeild Evrópu

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