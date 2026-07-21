Keflvíkingar unnu stóran sigur á Skagamönnum í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr leiknum hér inni á Vísi.
Keflavík vann 5-2 sigur á ÍA sem kom liðinu upp í fimmta sæti deildarinnar.
Fjögur af fimm mörkum Keflvíkinga komu með skotum fyrir utan teig, þar af eitt þeirra með skoti beint úr aukaspyrnu.
Eiður Orri Ragnarsson skoraði tvisvar með langskotum, Þorlákur Breki Þ. Baxter skoraði fyrsta markið með skoti fyrir utan teig og Muhamed Alghoul skoraði beint úr aukaspyrnu. Fimmta markið var vítamark hjá Stefan Alexander Ljubicic.
Viktor Jónsson og Markús Páll Ellertsson skoruðu mörk Skagamanna í leiknum.
Hér fyrir neðan má sjá þessi sjö mörk.