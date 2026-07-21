Íslenski boltinn

Sögu­legur leikur fyrir Mosfellinga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, er spenntur fyrir kvöldinu líkt og flestallir Mosfellingar.
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, er spenntur fyrir kvöldinu líkt og flestallir Mosfellingar. Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Magnús Már Einarsson býst við að Mosfellingar fjölmenni í Árbæinn er lærisveinar hans í Aftureldingu mæta Fylki í Lengjudeildarslag í undanúrslitum Mjólkurbikarsins.

Töluvert er síðan að Breiðablik tryggði sæti sitt í bikarúrslitunum með sigri á Víkingi í Kópavogi og beðið hefur verið eftir því að fá að vita hver andstæðingurinn verður. Sama hvað er ljóst að Lengjudeildarlið verður í úrslitunum því efstu tvö lið B-deildarinnar eigast við í Árbænum í kvöld.

„Bikarinn er búinn að vera bara einn leikur í mánuði frá því við byrjuðum á móti ÍR í Egilshöll í mars. Við höfum gert vel að hafa augun á boltanum í deildinni og verið á góðu skriði þar. Ég er ánægður með taktinn í liðinu að undanförnu og ég er spenntur að mæta góðu Fylkisliði í kvöld,“ segir Magnús Már í samtali við Vísi.

Það er sögulegt fyrir Mosfellinga að komast í undanúrslitin.

„Við höfum aldrei farið áður í undanúrslit í bikarnum. Það er ný upplifun fyrir okkur og mjög spennandi. Það er mikil stemning í bæjarfélaginu, hjá stuðningsmönnum og í liðinu að takast á við þetta,“ segir Magnús og bætir við:

„Fylkir er með mjög öflugt lið og með reyndan og góðan þjálfara. Við þurfum að vera á okkar besta degi til að ná markmiðinu um að komast í úrslitaleikinn.“

Það má því búast við því að stuðningsfólk fjölmenni í Árbæinn á leik kvöldsins sem hefst klukkan 19:30.

„Það verður upphitun á Ásláki frá klukkan hálf fimm og mikið húllumhæ. Svo er rútuferð í Árbæinn. Þetta verður mjög skemmtilegt og mikil stemning hjá stuðningsmönnum. Maður finnur meðbyr og það er mikilvægt fyrir okkur að fá alvöru stuðning úr stúkunni. Mosfellingar hafa staðið sig vel í því í stórleikjum undanfarin ár og ég hef engar áhyggjur af öðru en að það verði raunin í kvöld.“

Mjólkurbikar karla Lengjudeild karla Afturelding Fylkir

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