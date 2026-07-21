Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Valur Páll Eiríksson skrifar 21. júlí 2026 14:00 Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, er spenntur fyrir kvöldinu líkt og flestallir Mosfellingar. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Magnús Már Einarsson býst við að Mosfellingar fjölmenni í Árbæinn er lærisveinar hans í Aftureldingu mæta Fylki í Lengjudeildarslag í undanúrslitum Mjólkurbikarsins. Töluvert er síðan að Breiðablik tryggði sæti sitt í bikarúrslitunum með sigri á Víkingi í Kópavogi og beðið hefur verið eftir því að fá að vita hver andstæðingurinn verður. Sama hvað er ljóst að Lengjudeildarlið verður í úrslitunum því efstu tvö lið B-deildarinnar eigast við í Árbænum í kvöld. „Bikarinn er búinn að vera bara einn leikur í mánuði frá því við byrjuðum á móti ÍR í Egilshöll í mars. Við höfum gert vel að hafa augun á boltanum í deildinni og verið á góðu skriði þar. Ég er ánægður með taktinn í liðinu að undanförnu og ég er spenntur að mæta góðu Fylkisliði í kvöld,“ segir Magnús Már í samtali við Vísi. Það er sögulegt fyrir Mosfellinga að komast í undanúrslitin. „Við höfum aldrei farið áður í undanúrslit í bikarnum. Það er ný upplifun fyrir okkur og mjög spennandi. Það er mikil stemning í bæjarfélaginu, hjá stuðningsmönnum og í liðinu að takast á við þetta,“ segir Magnús og bætir við: „Fylkir er með mjög öflugt lið og með reyndan og góðan þjálfara. Við þurfum að vera á okkar besta degi til að ná markmiðinu um að komast í úrslitaleikinn.“ Það má því búast við því að stuðningsfólk fjölmenni í Árbæinn á leik kvöldsins sem hefst klukkan 19:30. „Það verður upphitun á Ásláki frá klukkan hálf fimm og mikið húllumhæ. Svo er rútuferð í Árbæinn. Þetta verður mjög skemmtilegt og mikil stemning hjá stuðningsmönnum. Maður finnur meðbyr og það er mikilvægt fyrir okkur að fá alvöru stuðning úr stúkunni. Mosfellingar hafa staðið sig vel í því í stórleikjum undanfarin ár og ég hef engar áhyggjur af öðru en að það verði raunin í kvöld.“ Mjólkurbikar karla Lengjudeild karla Afturelding Fylkir Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Fleiri fréttir Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Sjá meira