Fótbolti

Verið að rann­saka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro

Andri Broddason skrifar
Inter Miami braut mögulega reglur MLS-deildarinnar við að kaupa Casemiro
Inter Miami braut mögulega reglur MLS-deildarinnar við að kaupa Casemiro Zac Goodwin/Getty Images

Lið Inter Miami í MLS-deildinni er undir rannsókn eftir að félagið keypti brasilíska miðjumanninn Casemiro fyrr í dag.

Fyrr í dag tilkynnti Inter Miami að Casemiro hefði gengið í raðir félagsins. Samningurinn gildir næstu tvö tímabil en eftir það er hægt að framlengja samninginn um tvö ár.

Stuttu eftir kynninguna hóf MLS-deildin rannsókn á ferli kaupanna en Inter Miami er grunað um að hafa brotið gegn reglum deildarinnar á bak við tjöldin. Deildin mun ekki gefa frá sér meiri upplýsingar fyrr en málið er leyst.

Í MLS-deildinni geta lið haft fimm leikmenn á „uppgvötunarlista“ (e. discovery list) sem virkar eins og forgangslisti leikmanna. Los Angeles Galaxy var með Casemiro á sínum lista en þegar Inter Miami tilkynnti leikmanninn sagðist félagið hafa fengið réttinn frá Los Angeles Galaxy.

Deildin er nú að rannsaka hvort félögin hafi farið rétt að og hvort þeim verði refsað.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Inter Miami lendir í vandræðum við leikmannakaup. Árið 2021 keypti Inter Miami Frakkann Blaise Matuidi frá Juventus en Miami-liðið borgaði honum of há laun. Í MLS-deildinni er launaþak en öll lið mega hafa þrjá leikmenn sem falla ekki undir þær reglur.

Við kaupin á Matuidi fór Inter Miami yfir launaþakið og fékk tvær milljónir dollara í sekt fyrir það.

Bandaríski fótboltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið