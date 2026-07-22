Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Andri Broddason skrifar 22. júlí 2026 22:30 Inter Miami braut mögulega reglur MLS-deildarinnar við að kaupa Casemiro Zac Goodwin/Getty Images Lið Inter Miami í MLS-deildinni er undir rannsókn eftir að félagið keypti brasilíska miðjumanninn Casemiro fyrr í dag. Fyrr í dag tilkynnti Inter Miami að Casemiro hefði gengið í raðir félagsins. Samningurinn gildir næstu tvö tímabil en eftir það er hægt að framlengja samninginn um tvö ár. Stuttu eftir kynninguna hóf MLS-deildin rannsókn á ferli kaupanna en Inter Miami er grunað um að hafa brotið gegn reglum deildarinnar á bak við tjöldin. Deildin mun ekki gefa frá sér meiri upplýsingar fyrr en málið er leyst. Í MLS-deildinni geta lið haft fimm leikmenn á „uppgvötunarlista“ (e. discovery list) sem virkar eins og forgangslisti leikmanna. Los Angeles Galaxy var með Casemiro á sínum lista en þegar Inter Miami tilkynnti leikmanninn sagðist félagið hafa fengið réttinn frá Los Angeles Galaxy. Deildin er nú að rannsaka hvort félögin hafi farið rétt að og hvort þeim verði refsað. The LA Galaxy and Inter Miami CF have reached a settlement for the Discovery priority to sign Casemiro, and the terms will be released upon conclusion of the tampering investigation currently open with Major League Soccer.— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 22, 2026 Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Inter Miami lendir í vandræðum við leikmannakaup. Árið 2021 keypti Inter Miami Frakkann Blaise Matuidi frá Juventus en Miami-liðið borgaði honum of há laun. Í MLS-deildinni er launaþak en öll lið mega hafa þrjá leikmenn sem falla ekki undir þær reglur. Við kaupin á Matuidi fór Inter Miami yfir launaþakið og fékk tvær milljónir dollara í sekt fyrir það. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Heimsleikarnir í beinni: Fyrstu skref Bergrósar á stærsta sviðinu Sport Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Íslenski boltinn Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Fótbolti Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Fleiri fréttir Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Víkingarnir halda toppsætinu Segir Paredes ekki eiga að fá bann þrátt fyrir að hafa ráðist á sig Casemiro orðinn leikmaður Inter Miami Mæra Messi fyrir muninn á færslum hans eftir sigur- og tapleiki „Okkur vantar klárlega kantmann“ Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Hansen sá hamingjusamasti í Víkinni „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Sjá meira