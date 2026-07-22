Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Valur Páll Eiríksson skrifar 22. júlí 2026 13:32 Valskonur sáu ekki til sólar gegn Blikum í gær. Vísir/Diego Ótrúlegar lokatölur blöstu við eftir leik Vals og Breiðabliks í Bestu deild kvenna í fótbolta í gær. Breiðablik vann leikinn 7-1 en slíkt hefur vart sést milli liða sem hafa barist hatrammlega um Íslandsmeistaratitilinn undanfarin ár. Sérfræðingar Bestu markanna áttu vart orð yfir yfirburðum þeirra grænklæddu. Valsliðið hefur gengið í gegnum endurnýjun síðustu tvö sumur og er langt frá því að vera samkeppnishæft við topp deildarinnar, líkt og raunin var árin á undan. Valur varð Íslandsmeistari fjórum sinnum frá 2019 til 2023 en rétt missti af titlinum til Blika í lokaumferðinni 2024. Klippa: Valskonur vandræðalega slakar Í kjölfarið var stokkað verulega upp í leikmannahópnum og Pétri Péturssyni sagt upp sem þjálfara liðsins. Valskonur lentu í sjöunda sæti deildarinnar síðasta sumar og eru nú í harðri fallbaráttu. Til marks um hrunið var ótrúlegur 7-1 sigur Breiðabliks á Valsliðinu, og það á heimavelli Vals, í gærkvöld. „Þetta var eins og Barcelona á móti Hetti, með fullri virðingu,“ segir Ásta Eir Árnadóttir í Bestu mörkunum. „Ég upplifði eins og Valur væri tveimur mönnum færri á vellinum. Þær voru svo langt frá mönnum, þetta var til skammar,“ bætti hún við. „Breiðablik byrjar leikinn mjög vel og smella núna í fyrri hálfleik í fyrsta skipti í langan tíma sem þær byrja leik vel. En guð minn góður, plássið sem allir leikmenn Breiðabliks fengu, sérstaklega miðjumenn og sóknarmenn. Það var engin pressa,“ segir Ásta enn fremur. Blikar leiddu 6-0 í hléi „en þær hefðu getað skorað fleiri mörk í fyrri hálfleik,“ segir Ásta. „Þær hefðu getað skorað 13 mörk, Hrafnhildur Ása [Halldórsdóttir] hefði getað skorað sjö bara í fyrri hálfleik og Olla [Ólöf Sigríður Kristinsdóttir] hefði getað skorað þrjú,“ segir Margrét Lára Viðarsdóttir, sem lék lengi vel með Val. „Þegar þú sérð hvernig öllum líður inni á vellinum, að enginn taki stjórnina, taki hópinn saman og endurskipuleggi stöðuna og pressuna – af því að Matti [Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals] talaði um að pressan hafi klikkað – það fannst mér áþreifanlegt að það vantaði algjörlega einhvern leiðtoga hjá Val að stilla saman strengi,“ segir Margrét Lára. Besta deild kvenna Bestu mörkin Valur Breiðablik Mest lesið Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Liðalaus Stones eftirsóttur Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Fótbolti Fleiri fréttir Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Sjá meira