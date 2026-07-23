Fabian Ruiz og Gavi, leikmenn spænska landsliðsins, fengu höfðinglegar móttökur þegar þeir komu til baka í heimabæinn sinn Los Palacios y Villafranca. Þeir fengu þyngd sína í tómötum við heimkomuna.
Fabian Ruiz og Gavi snéru aftur í heimabæinn sinn eftir að hafa orðið heimsmeistarar með Spáni. Þetta er í annað skiptið sem Spánn verður heimsmeistari í fótbolta. Þegar þeir komu í bæinn voru þeir vigtaðir og fengu þyngd sína í tómötum að gjöf.
Þetta er hefð sem byrjaði árið 2010 þegar Jesus Navas varð heimsmeistari með Spáni en hann er einnig frá Los Palacios y Villafranca. Bærinn er staðsettur í Andalúsíu í suðurhluta Spánar og er þekktur fyrir tómataframleiðsluna sína sem og að framleiða frábæra fótboltamenn.
Við mælinguna var Fabian Ruiz 84 kíló og Gavi 68. Þeir eiga því nóg af tómötum næstu daga og gætu boðið upp á dýrindis tómatveislu.