Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. júlí 2026 13:00 Santa Sanija Vuskane fagnar hér fyrsta markinu með liðsfélögum sínum. Sýn Sport Það er óhætt að segja að Santa Sanija Vuskane hafi átt sannkallaða draumabyrjun í Bestu deild kvenna í gærkvöldi. Santa lék sinn fyrsta leik í Grindavíkur/Njarðvíkur-treyjunni og kom með beinum hætti að þremur mörkum í endurkomusigri liðsins. Hún er bara tvítug og var að koma úr pólska boltanum þar sem hún steig sín fyrstu skref í atvinnumennsku. Santa kom inn af bekknum í sínum fyrsta leik á 65. mínútu og var strax búin að skora sitt fyrsta mark tveimur mínútum síðar. Santa bætti við öðru marki á 83. mínútu eftir að hafa átt þátt í sjálfsmarki Þróttara rétt á undan. Hún skallaði þá boltann sem fór af varnarmanni Þróttar og í markið. Hér fyrir neðan má sjá þessar mögnuðu fyrstu 25 mínútur Lettans í íslenska fótboltanum. Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu Enski boltinn Fleiri fréttir Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ Sjá meira