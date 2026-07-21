Íslenski boltinn

Sjáðu drauma­inn­komu Söntu í ís­lenska boltann

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Santa Sanija Vuskane fagnar hér fyrsta markinu með liðsfélögum sínum.
Santa Sanija Vuskane fagnar hér fyrsta markinu með liðsfélögum sínum. Sýn Sport

Það er óhætt að segja að Santa Sanija Vuskane hafi átt sannkallaða draumabyrjun í Bestu deild kvenna í gærkvöldi.

Santa lék sinn fyrsta leik í Grindavíkur/Njarðvíkur-treyjunni og kom með beinum hætti að þremur mörkum í endurkomusigri liðsins.

Hún er bara tvítug og var að koma úr pólska boltanum þar sem hún steig sín fyrstu skref í atvinnumennsku.

Santa kom inn af bekknum í sínum fyrsta leik á 65. mínútu og var strax búin að skora sitt fyrsta mark tveimur mínútum síðar. Santa bætti við öðru marki á 83. mínútu eftir að hafa átt þátt í sjálfsmarki Þróttara rétt á undan. Hún skallaði þá boltann sem fór af varnarmanni Þróttar og í markið.

Hér fyrir neðan má sjá þessar mögnuðu fyrstu 25 mínútur Lettans í íslenska fótboltanum.

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