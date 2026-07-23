Bjarki Hrafn Garðarsson er án efa einn efnilegasti knattspyrnumaður Íslands enda nýbúinn að gera samning við þýska stórliðið Borussia Dortmund.
Bjarki Hrafn hefur vakið athygli með unglingaliðum Stjörnunnar sem og með íslensku unglingalandsliðunum þar sem hann hefur skorað 8 mörk í 17 leikjum, þar af sex mörk í níu leikjum með sínu landsliði, það er sextán ára landsliðinu.
Hann hreif útsendara þýska stórliðsins það mikið að hann er kominn á samning í Þýskalandi þrátt fyrir að vera aðeins sextán ára gamall. Bjarki Hrafn byrjar í unglingaliðum félagsins og svo er það undir honum komið að vinna sig upp metorðastigann.
Bjarki kom við sögu í þremur leikjum með Stjörnunni í Bestu deildinni í sumar en skoraði ekki. Þeir verða ekki fleiri í bili þar sem hann er fluttur út. Stjarnan seldi hann til þýska liðsins en Garðbæingar munu örugglega fylgjast vel með afrekum hans erlendis.
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„Bjarki hefur vaxið og dafnað innan raða Stjörnunnar og verið frábær fulltrúi félagsins, bæði innan vallar sem utan. Dugnaður, metnaður og jákvætt hugarfar hafa skilað honum þessum verðskuldaða áfanga,“ segir í kveðju til Bjarka á miðlum Stjörnunnar og þar bæta þeir við:
„Við hjá Stjörnunni erum afar stolt af Bjarka og óskum honum innilega til hamingju með þetta stóra skref. Við erum sannfærð um að hann muni halda áfram að þróast sem leikmaður og einstaklingur hjá einu stærsta félagi Evrópu.“
Stuðningsmenn Dortmund eru líka mjög spenntir fyrir íslenska framherjanum og sumir halda því fram að þar sé félagið búið að finna næsta Erling Braut Haaland. Norski framherjinn spilaði einmitt með þýska liðinu áður en hann fór til Manchester City.
Það er náttúrulega svakalega ósanngjarn samanburður fyrir ungan og óharðnaðan strák en segir samt ýmislegt um hæfileika hans á þessum aldri. Margir sjá fyrir sér bjarta framtíð haldi Bjarki sér á réttri braut.
Samanburðurinn snýr líka að líkamsgerð og styrkleika stráksins. Hann er örvfættur og 194 sentimetrar á hæð og spilar eins og klassísk nía. Nánast afrit af umræddum Haaland. Hann er hraður, grimmur og marksækinn og því er auðvelt að bera hann saman við norsku stórstjörnuna. Það er svo undir honum komið að nýta þessa hæfileika og taka réttu skrefin á ferlinum.
Hér fyrir neðan má sjá einn af þessum samanburðum Bjarka Hrafns og Haaland.
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