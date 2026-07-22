Íslenski boltinn

Eyjakonur þétta vörnina

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jessica Hinton er gengin til liðs við ÍBV.
Jessica Hinton er gengin til liðs við ÍBV. ÍBV KNATTSPYRNA

ÍBV hefur borist liðsstyrkur í formi bandaríska varnarmannsins Jessica Hinton fyrir komandi átök í Bestu deild kvenna og undanúrslitum Mjólkurbikarsins.

Nýliðar ÍBV hafa komið flestum á óvart í Bestu deildinni í sumar og sitja í 4. sæti eftir 12 umferðir með 20 stig. Liðið hefur hins vegar fengið fleiri mörk á sig en það hefur skorað og því þótti tilefni til að þétta vörnina.

Jessica Hinton kemur til félagsins frá SF Damaiense, liðinu sem Kristján Guðmundsson þjálfar í efstu deild Portúgals, en hún er einnig með mikla reynslu úr bandaríska háskólaboltanum.

Næsti leikur ÍBV er undanúrslitaleikur Mjólkurbikarsins gegn Þrótti í Reykjavík á föstudag. ÍBV mætir svo toppliði FH í Bestu deildinni næsta miðvikudag.

Besta deild kvenna ÍBV Mjólkurbikar kvenna

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