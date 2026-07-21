Breiðablik burstaði Val með sjö mörkum gegn einu þegar liðin áttust við í 13. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld.
Blikar voru ekki lengi að brjóta ísinn en á fimmtu mínútu leiksins sendi Agla María Albertsdóttir langa sendingu inn fyrir vörn Vals á Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur sem kláraði færið af stakri prýði.
Skömmu síðar skiptu þær svo um hlutverk. Þá komst Hrafnhildur Ása upp að endamörkum og sendi boltann fyrir á Öglu Maríu sem skaut boltanum í hælana á Bryndísi Eiríksdóttur og þaðan fór boltinn í netið.
Hrafnhildur Ása var svo aftur á ferðinni um miðjan fyrri hálfleik en Elín Helena Karlsdóttir kom þá boltanum á hana og Hrafnhildur skoraði sitt annað mark í leiknum.
Samvinna Hrafnhildur Ásu og Öglu Maríu hélt svo áfram að bera ríkulegan árangur. Eftir tæplega hálftíma leik þræddi Hrafnhildur Ása boltann á Öglu Maríu sem breytti stöðunni í 4-0 með hnitmiðuðu skoti.
Martröð Vals hélt svo áfram skömmu síðar en varnarmenn Vals munu hrökkva upp með andfælum hugsandi um Öglu Maríu og Hrafnhildi Ásu að leika þær grátt. Það var eins og þráður væri á milli þeirra í leiknum en Hrafnhildur Ásu fullkomnaði þrennu sína eftir undirbuning frá Öglu Maríu um það bil tíu mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks.
Hrafnhildur Ása lagði svo upp sitt þriðja mark í leiknum þegar hún kveikti á radarnum sínum og fann Öglu Maríu enn og aftur. Agla María smellti boltanum í netið með smekklegu skoti rétt utan vítateigs.
Blikar hefðu hæglega getað bætt við fleiri mörkum í fyrri hálfleik en Tinna Brá Magnúsdóttir varði nokkrum sinnum vel frá leikmönnum Breiðabliks í góðum færum.
Það stóð ekki steinn yfir steini í varnarleik Vals og gestirnir áttu auðvelt með að spila sig í gegnum hjarta varnarinnar og skapa sér færi.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir, sem er komin aftur í herbúðir Vals eftir dvöl hjá hollenska félaginu Zwolle, klóraði í bakkann fyrir Val eftir rúmlega klukkutíma leik.
Hrafnhildur Ása bætti svo fjórða marki sínu við undir lok leiksins en það var Sunna Rún Sigurðardóttir sem var arkitektinn að því marki.
Hrafnhildur Ása hefur nú skorað tíu mörk í deildinni og er næst markahæst með tveimur mörkum meira en Taylor Marie Hamlett, framherji Fram. Hrafnhildur hefur svo skorað einu markoi minna en Ída Marín Hermannsdóttir, leikmaður FH, sem er markahæst.
Eins og áður segir voru forréttindi að sjá Öglu Maríu og Hrafnhildi Ásu leika listir sínar og tilþrif þeirra á vellinum glöddu þau sem fylgdust með.
Það var ofboðslega gaman að fylgjst með því hversu vel Agla María og Hrafnhildur Ása tengdu saman í þessum leik. Líf Joostdóttir van Bemmel var svo síógnandi í sóknarleiknum í hægri bakvarðarstöðunni. Þórdís Elva Ágústsdóttir spilaði vel inni á miðsvæðinu í sínum fyrsta leik fyrir Blika en hún kom frá Þrótti á dögunum.
Erfitt er að taka einhverja út úr liði Vals eftir þetta afhroð og hrósa fyrir góða spilamennsku. Nokkuð viss um að þær vilji gleyma þessari frammistöðu sinni sem allra fyrst.
Dómarar leiksins, þeir Brynjar Þór Elvarsson, Óliver Thanh Tung Vú, Bryngeir Valdimarsson og Ásgeir Viktorsson, dæmdu þennan leik bara prýðilega og fá sjö í einkunn fyrir vaskleg störf sín að þessu sinni.
Fínasta mæting á Hlíðarenda í kvöld og stemmingin góð. Frábært fótboltaveður og Blikar nutu þess í botn að láta mörkunum rigna í súldinni á Valsvellinum.