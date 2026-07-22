Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum

Arnar Daði Jóhannesson var maður kvöldsins í íslenska fótboltanum eftir hetjulega frammistöðu sína þegar Afturelding tryggði sér sæti í sínum fyrsta bikarúrslitaleik karla í sögunni.
Þessi 21 árs markvörður varði þrjár vítaspyrnur frá Fylkismönnum í vítakeppninni en í öll þrjú skiptin var um frábærar markvörslur að ræða.
Arnar Daði hjálpaði Aftureldingu að vinna sér sæti í Bestu-deildinni sumarið 2024 en fékk aðeins að spila einn leik í Bestu-deildinni í fyrra.
Nú er hann aðalmarkvörður liðsins á ný og liðið er á toppi Lengjudeildarinnar og komið í bikarúrslitaleik á móti Blikum á Laugardalsvellinum.
Hér fyrir neðan má sjá Arnar Daða verja síðasta vítið sem tryggði sigurinn og fara svo algjörlega á kostum í fögnuðinum á eftir.
Arnar Daði hljóp beint upp í stúku en Mosfellingar fjölmenntu á leikinn og studdu sitt lið. Það er óhætt að segja að vel hafi verið tekið á móti hetjunni þegar hann hoppaði upp í stúku.
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