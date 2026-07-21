Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Valur Páll Eiríksson skrifar 21. júlí 2026 09:31 Gyrðir Hrafn Guðbrandsson sinnir viðskiptum samhliða boltanum. Vísir Gyrðir Hrafn Guðbrandsson átti draumabyrjun fyrir Þór á Akureyri er liðið varð það fyrsta í sumar til að vinna Íslandsmeistara Víkings. Hann hafði varla æft með liðinu þegar komið var í leikinn. Gyrðir kom á láni frá KR til Þórs í vikunni og var varla stiginn út úr flugvélinni þegar komið var að æfingu og leik daginn eftir. „Það var eiginlega hálf æfing. Þetta gerðist allt mjög hratt, við kýldum á þetta og þeir keyptu fyrir mig flug sem var reyndar frestað tvisvar svo þeir þurftu að seinka æfingunni. En þetta var í raun hálf æfing og svo leikur,“ segir Gyrðir í Sportpakkanum á Sýn. Þór hafði ekki unnið leik frá því í apríl og varð fyrst liða til að vinna Íslandsmeistara Víkings. Gyrðir var hetjan og skoraði sigurmarkið. Þetta hefði vart getað byrjað betur? „Nei, alls ekki. Auðvitað unnum við Víkingana sem hafa varla tapað leik í ár. Þetta gat ekki byrjað betur. Við spiluðum bara helvíti vel, liðið var mjög flott og ég var ánægður með liðið og stuðningsmennina. Þetta var gríðarlega skemmtilegt, það var bara virkilega gaman að koma norður og taka þrjú stig fyrir klúbbinn,“ segir Gyrðir. Fer í útrás með fyrirtækið norður Misjafnt er hvað leikmenn hér heima taka sér fyrir hendur samhliða boltanum. Líklega eru fáir í því að selja klósettpappír en Gyrðir rekur fyrirtækið Rúllupp sem sendir klósettpappír heim að dyrum. Gyrðir sendir klósettpappír heim að dyrum.Aðsend En hvernig kom það til að hann færi í þann bransa? „Ég er á stóra fjölskyldu og við vorum alltaf að kaupa sömu vöruna aftur og aftur í búðinni, það er að segja klósettpappír. Ég fór aðeins að skoða þetta og langaði að bjóða upp á klósettpappírinn í áskriftarleið heim til þín. Gæðamikinn og góðan klósettpappír,“ „Þannig varð það til og nú ætla ég að stækka kvíarnar og fara með þetta til Akureyrar og leyfa fólkinu á Akureyri að njóta Rúllupp,“ Þannig að þú ert farinn norður að skeina Akureyringum? „Nákvæmlega,“ segir Gyrðir og hlær. „Nei, nei. En þetta mun stækka til Akureyringar sem geta fengið að njóta.“ Rúllupp, best á bossann? „Nákvæmlega, það er rétt,“ segir Gyrðir og hlær. Lengri útgáfu af viðtali við Gyrði má sjá í spilaranum að neðan. Klippa: Gyrðir ræðir skiptin norður Þór Akureyri Besta deild karla KR Íslenski boltinn Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Fótbolti Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Fótbolti Fleiri fréttir Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Sjá meira