Íslenski boltinn

Bossabissnessinn blómstrar sam­hliða boltanum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gyrðir Hrafn Guðbrandsson sinnir viðskiptum samhliða boltanum.
Gyrðir Hrafn Guðbrandsson sinnir viðskiptum samhliða boltanum. Vísir

Gyrðir Hrafn Guðbrandsson átti draumabyrjun fyrir Þór á Akureyri er liðið varð það fyrsta í sumar til að vinna Íslandsmeistara Víkings. Hann hafði varla æft með liðinu þegar komið var í leikinn.

Gyrðir kom á láni frá KR til Þórs í vikunni og var varla stiginn út úr flugvélinni þegar komið var að æfingu og leik daginn eftir.

„Það var eiginlega hálf æfing. Þetta gerðist allt mjög hratt, við kýldum á þetta og þeir keyptu fyrir mig flug sem var reyndar frestað tvisvar svo þeir þurftu að seinka æfingunni. En þetta var í raun hálf æfing og svo leikur,“ segir Gyrðir í Sportpakkanum á Sýn.

Þór hafði ekki unnið leik frá því í apríl og varð fyrst liða til að vinna Íslandsmeistara Víkings. Gyrðir var hetjan og skoraði sigurmarkið.

Þetta hefði vart getað byrjað betur?

„Nei, alls ekki. Auðvitað unnum við Víkingana sem hafa varla tapað leik í ár. Þetta gat ekki byrjað betur. Við spiluðum bara helvíti vel, liðið var mjög flott og ég var ánægður með liðið og stuðningsmennina. Þetta var gríðarlega skemmtilegt, það var bara virkilega gaman að koma norður og taka þrjú stig fyrir klúbbinn,“ segir Gyrðir.

Fer í útrás með fyrirtækið norður

Misjafnt er hvað leikmenn hér heima taka sér fyrir hendur samhliða boltanum. Líklega eru fáir í því að selja klósettpappír en Gyrðir rekur fyrirtækið Rúllupp sem sendir klósettpappír heim að dyrum.

Gyrðir sendir klósettpappír heim að dyrum.Aðsend

En hvernig kom það til að hann færi í þann bransa?

„Ég er á stóra fjölskyldu og við vorum alltaf að kaupa sömu vöruna aftur og aftur í búðinni, það er að segja klósettpappír. Ég fór aðeins að skoða þetta og langaði að bjóða upp á klósettpappírinn í áskriftarleið heim til þín. Gæðamikinn og góðan klósettpappír,“

„Þannig varð það til og nú ætla ég að stækka kvíarnar og fara með þetta til Akureyrar og leyfa fólkinu á Akureyri að njóta Rúllupp,“

Þannig að þú ert farinn norður að skeina Akureyringum?

„Nákvæmlega,“ segir Gyrðir og hlær. „Nei, nei. En þetta mun stækka til Akureyringar sem geta fengið að njóta.“

Rúllupp, best á bossann?

„Nákvæmlega, það er rétt,“ segir Gyrðir og hlær.

Lengri útgáfu af viðtali við Gyrði má sjá í spilaranum að neðan.

Klippa: Gyrðir ræðir skiptin norður
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