Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Valur Páll Eiríksson skrifar 23. júlí 2026 10:01 Jón Þór var gegndrepa eftir æfingu gærdagsins. Sýn „Við erum mjög spenntir og vel undirbúnir. Okkur hlakkar til að takast á við þetta verkefni,“ segir Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, um leik hans manna við Ilves frá Finnlandi í Sambansdeild Evrópu í kvöld. Stjarnan sló Víking Götu frá Færeyjum út í síðustu umferð og leikur kvöldsins fyrri leikurinn gegn finnskum andstæðingi, sem fram fer klukkan 19:00 á Samsung-vellinum. Ilves átti góða leiktíð í fyrra og tryggði sér Evrópusæti en svipað og Stjarnan hér heima, hefur gefið á bátinn á nýrri leiktíð þar sem Ilves situr í áttunda sæti þar ytra. Nýr þjálfari tók nýverið við og er að koma sínu handbragði á liðið, líklega svipað og Jón Þór hefur sjálfur reynt við í Garðabæ að undanförnu, eftir að hann tók við af Jökli Elísabetarsyni. Klippa: Jón Þór spenntur fyrir leik kvöldsins „Þetta er gott lið. Finnska deildin er hörkudeild og þetta er lið sem átti frábært tímabil í fyrra en hikstaði svo aðeins í upphafi móts núna, eins og fleiri lið, og eru nýbúnir að ráða spænska þjálfara sem er væntanlega núna leik fyrir leik að setja sitt handbragð á hlutina,“ segir Jón Þór og bætir við: „Það gerir okkur aðeins erfitt fyrir að lesa í þá nákvæmlega. En við gerum það eftir fremsta megni. Þetta er vel mannað og hörkulið.“ Stjarnan fékk vænan skell í síðasta leik í Bestu deildinni er Garðbæingar töpuðu 5-0 fyrir KR í Vesturbænum. Það var stærsta tap Stjörnunnar í deild í fjögur ár. Jón Þór segir þeim leik hafa verið hent í ruslið. „Það hefur gengið rosalega vel. Strákarnir eru einsettir að gera vel í þessu verkefni sem er fram undan og horfa fram veginn. Við skildum þetta bara eftir búningsklefanum í síðasta leik og byrjuðum strax að huga að þessu verkefni. Það eru allir klárir í það.“ Hver er lykillinn að sigri í kvöld? „Við þurfum náttúrulega bara að ná fram okkar besta leik og nýta okkar styrkleika fyrst og fremst. Við þurfum að geta haldið í boltann og ná að sækja á þá þar sem þeir eru veikastir fyrir. Þeir eru með fimm manna vörn og mjög þéttir fyrir, svo við þurfum að komast í kringum þá og á bakvið þá. Við erum vel undir það búnir og vonandi náum við hörkuframmistöðu. Þá verður Stjörnuliðið í fínum málum hérna á Samsung, það er klárt,“ segir Jón Þór. Jón Þór var þá gegndrepa eftir æfingu gærdagsins er hann var tekinn tali. Hann hefur líkt og aðrir á suðvesturhorninu þurft að þola mikla grámyglu og rigningatíð að undanförnu og hlakkar til sólarspár kvöldsins. Sem vonandi hvetji fleiri til að mæta á völlinn. „Það er að létta til í Garðabænum og ég hvet alla til þess að mæta. Silfurskeiðina bæði unga og gamla að flykkjast á völlinn á Evrópukvöldi. Það er einstakt hérna á Samsungvellinum,“ segir Jón Þór. Evrópuleikir dagsins: 16:30 RFS - Vestri (Sýn Sport Ísland 2) 19:00 Stjarnan - Ilves (Sýn Sport Ísland 2) 19:15 Valur - Zrinjski Mostar (Sýn Sport Ísland) Stjarnan Besta deild karla Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? 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