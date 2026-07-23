Íslenski boltinn

Gegn­drepa Jón Þór bíður sólarinnar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jón Þór var gegndrepa eftir æfingu gærdagsins.
Jón Þór var gegndrepa eftir æfingu gærdagsins. Sýn

„Við erum mjög spenntir og vel undirbúnir. Okkur hlakkar til að takast á við þetta verkefni,“ segir Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, um leik hans manna við Ilves frá Finnlandi í Sambansdeild Evrópu í kvöld.

Stjarnan sló Víking Götu frá Færeyjum út í síðustu umferð og leikur kvöldsins fyrri leikurinn gegn finnskum andstæðingi, sem fram fer klukkan 19:00 á Samsung-vellinum.

Ilves átti góða leiktíð í fyrra og tryggði sér Evrópusæti en svipað og Stjarnan hér heima, hefur gefið á bátinn á nýrri leiktíð þar sem Ilves situr í áttunda sæti þar ytra. Nýr þjálfari tók nýverið við og er að koma sínu handbragði á liðið, líklega svipað og Jón Þór hefur sjálfur reynt við í Garðabæ að undanförnu, eftir að hann tók við af Jökli Elísabetarsyni.

Klippa: Jón Þór spenntur fyrir leik kvöldsins

„Þetta er gott lið. Finnska deildin er hörkudeild og þetta er lið sem átti frábært tímabil í fyrra en hikstaði svo aðeins í upphafi móts núna, eins og fleiri lið, og eru nýbúnir að ráða spænska þjálfara sem er væntanlega núna leik fyrir leik að setja sitt handbragð á hlutina,“ segir Jón Þór og bætir við:

„Það gerir okkur aðeins erfitt fyrir að lesa í þá nákvæmlega. En við gerum það eftir fremsta megni. Þetta er vel mannað og hörkulið.“

Stjarnan fékk vænan skell í síðasta leik í Bestu deildinni er Garðbæingar töpuðu 5-0 fyrir KR í Vesturbænum. Það var stærsta tap Stjörnunnar í deild í fjögur ár. Jón Þór segir þeim leik hafa verið hent í ruslið.

„Það hefur gengið rosalega vel. Strákarnir eru einsettir að gera vel í þessu verkefni sem er fram undan og horfa fram veginn. Við skildum þetta bara eftir búningsklefanum í síðasta leik og byrjuðum strax að huga að þessu verkefni. Það eru allir klárir í það.“

Hver er lykillinn að sigri í kvöld?

„Við þurfum náttúrulega bara að ná fram okkar besta leik og nýta okkar styrkleika fyrst og fremst. Við þurfum að geta haldið í boltann og ná að sækja á þá þar sem þeir eru veikastir fyrir. Þeir eru með fimm manna vörn og mjög þéttir fyrir, svo við þurfum að komast í kringum þá og á bakvið þá. Við erum vel undir það búnir og vonandi náum við hörkuframmistöðu. Þá verður Stjörnuliðið í fínum málum hérna á Samsung, það er klárt,“ segir Jón Þór.

Jón Þór var þá gegndrepa eftir æfingu gærdagsins er hann var tekinn tali. Hann hefur líkt og aðrir á suðvesturhorninu þurft að þola mikla grámyglu og rigningatíð að undanförnu og hlakkar til sólarspár kvöldsins. Sem vonandi hvetji fleiri til að mæta á völlinn.

„Það er að létta til í Garðabænum og ég hvet alla til þess að mæta. Silfurskeiðina bæði unga og gamla að flykkjast á völlinn á Evrópukvöldi. Það er einstakt hérna á Samsungvellinum,“ segir Jón Þór.

Evrópuleikir dagsins:

  • 16:30 RFS - Vestri (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:00 Stjarnan - Ilves (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:15 Valur - Zrinjski Mostar (Sýn Sport Ísland)
Stjarnan Besta deild karla Sambandsdeild Evrópu

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