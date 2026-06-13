Grindavík/Njarðvík svaraði vel fyrir þungan skell í síðustu umferð og vann mikilvægan 2-0 útisigur gegn Fram á Lambhagavellinum í áttundu umferð Bestu deildar kvenna í dag.
Gestirnir komu inn í leikinn eftir 0-5 tap gegn Breiðabliki fyrir landsleikjahléið en Fram hafði einnig tapað stórt, 6-2 gegn FH. Það var því ljóst að bæði lið ætluðu sér að sýna viðbrögð og ná í dýrmæt stig í baráttunni á neðri hluta deildarinnar.
Ellie Coffield kom Grindavík/Njarðvík yfir snemma leiks áður en Tinna Hrönn Einarsdóttir, sem kom óvænt snemma inn á vegna meiðsla, innsiglaði sigurinn með öðru marki gestanna í síðari hálfleik.
Leikurinn fór fjörlega af stað og heimakonur byrjuðu af krafti. Ása Björg Einarsdóttir átti fyrstu marktilraun leiksins en Ashley Brown Orkus varði vel úr þröngri stöðu.
Það voru gestirnir sem náðu forystunni. Á fimmtu mínútu fékk Grindavík/Njarðvík hornspyrnu sem Rakel Sigurðardóttir tók. Hannah McLaughlin skallaði boltann áfram á Ellie Coffield sem var rétt staðsett og skoraði af stuttu færi.
Skömmu síðar varð Grindavík/Njarðvík fyrir áfalli þegar Danai Kaldaridou þurfti að yfirgefa völlinn meidd. Inn í hennar stað kom Tinna Hrönn Einarsdóttir og átti hún eftir að reynast gestunum afar mikilvæg.
Hildur Katrín Snorradóttir komst ítrekað í hættulegar stöður fyrir gestina en Ashley Brown Orkus hélt hins vegar liði sínu inni í leiknum með góðum vörslum og staðan var 0-1 í hálfleik.
Þegar Fram virtist vera að vinna sig inn í leikinn sló Grindavík/Njarðvík aftur til. Á 64. mínútu endaði góð sókn með því að Maci Nicole Teater lagði boltann fyrir Tinnu Hrönn Einarsdóttur sem kláraði af öryggi og kom gestunum í 2-0.
Eftir það tókst Grindavík/Njarðvík að stjórna leiknum ágætlega og þrátt fyrir að Fram reyndi að minnka muninn náðu heimakonur ekki að finna leið fram hjá vörn gestanna. Niðurstaðan varð því sterkur og afar mikilvægur 0-2 sigur Grindavíkur/Njarðvíkur.
Innkoma Tinnu Hrannar Einarsdóttur reyndist afdrifarík. Hún kom inn á strax á níundu mínútu eftir að Danai Kaldaridou þurfti að fara meidd af velli og skoraði síðan annað mark Grindavíkur/Njarðvíkur sem tryggði liðinu sigurinn.
Tinna Hrönn Einarsdóttir var góð í dag. Hún kom óvænt inn á snemma leiks sem getur reynst erfitt en hún nýtti tækifærið sitt vel með öflugri frammistöðu sem kórónaðist með mikilvægu marki.
Ashley Brown Orkus markmaður Fram var mjög góð í dag þrátt fyrir að hafa fengið á sig tvö mörk og tapað leiknum, þá kom hún í veg fyrir að tapið hafi orðið stærra.
Ásmundur Þór Sveinsson stjórnaði leiknum með aðstoð þeirra Jovan Subic og Ásgeirs Sigurðssonar. Leikurinn var heilt yfir fremur þægilegur viðureignar og fá umdeild atvik komu upp. Dómarateymið leyfði leiknum að flæða ágætlega og hef ég ekkert slæmt um þeirra frammistöðu að segja.
Aðstæður á Lambhagavellinum voru góðar, sólskin og smávægilegur vindur. Áhorfendur voru ekki margir en þeir sem mættu létu vel í sér heyra á köflum og sköpuðu ágæta stemningu í Úlfarsárdal. Umgjörðin var snyrtileg og leikurinn fór fram við fínar aðstæður.