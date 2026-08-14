Eyjaálfa, fyrir utan Nýja-Sjáland, styður Infantino

Knattspyrnusamband Eyjaálfu hefur lýst yfir stuðningi við Gianni Infantino, forseta FIFA. Nýja-Sjáland er þó ekki í þeim hópi.
Knattspyrnusambönd Evrópu, Asíu og Norður- og Mið-Ameríku hafa dregið stuðning sinn við Infantino til baka eftir mislukkaða tilraun hans til að selja hlut í HM, og öðrum mótum á vegum FIFA, til einkafjárfesta.
Infantino nýtur þó enn stuðnings knattspyrnusambanda Afríku og Suður-Ameríku og nú hefur Eyjaálfa bæst í þann hóp.
Aðeins ellefu ríki eiga aðild að knattspyrnusambandi Eyjaálfu en það fjölmennasta og eina sem spilaði á HM í sumar, Nýja-Sjáland, styður ekki Infantino og kallar eftir óháðri úttekt á fyrirhuguðum hugmyndum hans um að selja innviði FIFA.
Knattspyrnusamband Eyjaálfu (OFC) kveðst ánægt með að Infantino hafi fallið frá fyrirætlunum sínum en styður enn við bakið á forsetanum umdeilda.
„Framkvæmdastjórn OFC fagnar ákvörðun FIFA um að draga til baka tillögu FFE (FIFA Forward Enterprise) og skuldbindingu þess um að endurskoða málefnin sem tengjast verkefninu,“ segir í yfirlýsingu OFC.
„OFC er meðvitað um þann árangur sem náðst hefur síðasta áratuginn við að efla fótboltaþróun í Eyjaálfu undir forystu FIFA og hvetur FIFA til að nota endurskoðunina sem tækifæri til að greina og innleiða allar breytingar sem kunna að vera nauðsynlegar.“
Kosið verður til forseta FIFA á ársþingi sambandsins í mars á næsta ári. Enn hefur enginn boðið sig fram gegn Infantino.
Forseti knattspyrnusambands Afríku hefur varað fótboltaheiminn við því að þrátt fyrir mikla pressu úr öllum áttum á forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins þá verði aðeins hægt að koma Gianni Infantino frá völdum með atkvæðagreiðslu.
Írska knattspyrnusambandið hefur dregið til baka stuðning sinn við Gianni Infantino, forseta FIFA. Sambandið ætlar frekar að standa með UEFA gegn Infantino.